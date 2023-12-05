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Держите меня семеро: в Свердловской области мужчина накинулся на таксиста со шлагбаумом и ножом

Держите меня семеро: в Свердловской области мужчина накинулся на таксиста со шлагбаумом и ножом

Автор:
05 декабря 2023 09:21
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   в Свердловской области   конфликт   люди   негатив   нож   такси   шлагбаум   
946
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Екатеринбуржцу не понравился сервис, предоставленный водителем, поэтому буйный мужик, оторвав шлагбаум начал кидаться на него и его машину. Остальные пассажиры пытались его утихомирить, и он действительно, бросил шлагбаум и куда-то убежал.

Спустя несколько минут он вернулся уже с ножом и снова накинулся на авто. По счастливой случайности никто не пострадал, к тому же быстро приехали полицейские, которые задержали психа.

Скажите ему уже, что осень как бы закончилась.

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Метки: Видео   в Свердловской области   конфликт   люди   негатив   нож   такси   шлагбаум   
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3  комментария
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какая забавная обезьянка.
Учится держать предметы в лапках.
Да ещё и говорящая
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934
Ивановец 7 минут назад
"Больше всего, сказал Дон Кихот, меня печалит утрата копья. Но я вспоминаю рассказ об одном испанском рыцаре, по имени Диэго Перес де Варгас; у этого рыцаря во время сражения сломался меч; тогда он отломал от дуба тяжелый сук и с этой дубинкой совершил столько подвигов и перебил такое множество мавров, что его стали называть Варгас-Дубинка. "
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10k
Павел Полчаса назад
Водка похоже была палёной.
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Infinite

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