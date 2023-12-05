Держите меня семеро: в Свердловской области мужчина накинулся на таксиста со шлагбаумом и ножом

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Екатеринбуржцу не понравился сервис, предоставленный водителем, поэтому буйный мужик, оторвав шлагбаум начал кидаться на него и его машину. Остальные пассажиры пытались его утихомирить, и он действительно, бросил шлагбаум и куда-то убежал.
Спустя несколько минут он вернулся уже с ножом и снова накинулся на авто. По счастливой случайности никто не пострадал, к тому же быстро приехали полицейские, которые задержали психа.
Скажите ему уже, что осень как бы закончилась.
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Учится держать предметы в лапках.
Да ещё и говорящая