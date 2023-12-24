Ивлеева передаст все вырученные деньги за «голую вечеринку» на благотворительность

Блогер извинилась за то, что видео и фото с тусовки попали в интернет. Она объяснила, что мероприятие было приурочено к фотовыставке, а все участники «интерпретировали костюмы сами».
Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.
«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.
Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.
«Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем»,-объяснила своё решение Анастасия Ивлеева.
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с этого момента поподробнее. это что за фотовыставка такая была, что все приглашенные синтерпретировали свои костюмы САМИ да еще и в одной извращенной направленности?
почему у меня такое ощущение, что она 3,143дит, а предложение передать всю выручку от оргии на благотворительность больше напоминает попытку откупиться от наказания?
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спасибо Эрнсту за потраченные бюджетные деньги