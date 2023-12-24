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Ивлеева передаст все вырученные деньги за «голую вечеринку» на благотворительность

Ивлеева передаст все вырученные деньги за «голую вечеринку» на благотворительность

Автор:
24 декабря 2023 11:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   Видео   благотворительность   блогер   знаменитости   ивлеева   оправдание   
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Блогер извинилась за то, что видео и фото с тусовки попали в интернет. Она объяснила, что мероприятие было приурочено к фотовыставке, а все участники «интерпретировали костюмы сами».

Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.


«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.


Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.


«Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем»,-объяснила своё решение Анастасия Ивлеева.

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Метки: Вечеринка   Видео   благотворительность   блогер   знаменитости   ивлеева   оправдание   
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26  комментариев
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87k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Хватит уже про этот Содом и Гоморру писать, и подогревать интерес к этим обрыганам!
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16k
Kucher 4 минуты назад
Хоть один идиот есть, кто верит в искренность этой профурсетки?
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20k
Shtoppi 5 минут назад
<<... Она объяснила, что мероприятие было приурочено к фотовыставке, а все участники «интерпретировали костюмы сами».>>
-----
с этого момента поподробнее. это что за фотовыставка такая была, что все приглашенные синтерпретировали свои костюмы САМИ да еще и в одной извращенной направленности?
почему у меня такое ощущение, что она 3,143дит, а предложение передать всю выручку от оргии на благотворительность больше напоминает попытку откупиться от наказания?
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15
Алексей 11 минут назад
Пусть за свою лохматую спину извинится!
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8k
Ntvl 13 минут назад
походу бриллиантовый пердак волосатый сильно подгорел! и 23 ляма не спасает в этой ситуации! почувствовала, что п.из.дец подкрадывается, поэтому быстренько запилила видос с извинениями, тварь лицемерная! Деньги она, бл.ять, на благотворительность отдаст... да подавить ты этими деньгами, сука!
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86
Liberman 14 минут назад
нормальный пиар, так то) очнитесь! - это все для зашибания бабла на новый год! все у нее отлично) сейчас кроме как "Ивлева" - ни о ком не говорят)))) а как человек она мне нравится - ваще красавица, так_наебать_пол_страны - уметь надо. Мавроди там не советник случаем?
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6k
Ronin 15 минут назад
Накуй эту блевотную шаболду.....
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8k
Владимир 15 минут назад
Поздно.
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7k
Slowly 16 минут назад
Таким макаром всё можно оправдать. "Не понята зрителем"... Да ты, ссука, распространяешь это по сети, вот что тебе вменяют, пи*дарский агитпроп, а не "творчество". Хотите, я переведу то, что она сказала? "Вы все быдло и чушпаны, вот и копайтесь в дерьме, а я как носила на жопе миллионы, так и буду их таскать вусмерть, и ничё вы со мной не сделаете".
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1k
Vladimir 16 минут назад
Вот интересно, что же такое произошло, что дама совсем без мозгов, может быть материально успешной.
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386
zolotoman 21 минуту назад
хватит пиарить эту мразь
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13k
Владимир Полчаса назад
Она извинилась не за голую вечеринку, а за то что фото и видео попали в интернет.
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Что мразь, от шмыгалова отпустило!? С юристами пообщалась, жопа с бриллиантом загорелась!! Начала извиваться, как глиста в пробирке и из всех идиотов делать....
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8k
Ntvl 40 минут назад
ну всё, понеслись извинения! кто следующий, как обосраная палка встанет перед камерой?
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88k
Taras Kozalupko 48 минут назад
Этого мало, пусть писдует на год в монастырь и отмаливает свои грехи!
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10k
MakDag 56 минут назад
А кому носок достанется?
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1k
Darki Час назад
Да таким как она веры нет,уже много раз пройдено.Сотворить дичь-извиниться-подождать-опять творить дичь.Этот круг постоянен.
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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