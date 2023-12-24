Ивлеева передаст все вырученные деньги за «голую вечеринку» на благотворительность

Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.





«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.



Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.