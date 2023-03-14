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Силач упражняется с двумя миниатюрными женщинами

Силач упражняется с двумя миниатюрными женщинами

Автор:
14 марта 2023 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   Хафтор Бьёрнссон   актёр   видео   гора   знаменитости   силач   
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Один из способов "подцепить" представительниц прекрасного пола в тренажёрном зале⁠⁠. В роли цепляющего исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон.

Вывод: с двумя женщинами тяжело.

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Метки: Спорт   Хафтор Бьёрнссон   актёр   видео   гора   знаменитости   силач   
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9  комментариев
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1k
Kvint 57 минут назад
Не совсем правильное использование девушек
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8k
Axel Полчаса назад
Одна из них, его жена. Келси Хенсон. На видео справа
https://www.instagram.com/kelc33/https://www.instagram.com/kelc33/
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6k
perekrestok 44 минуты назад
Странный способ соблазнения. Наверное не рабочий поскольку нет второй и далее серий. А девчушки килограммов по 40-45. Получается жим лежа со штангой 90 кг. Сам не атлет, не знаю насколько это обычный тренировочный вес.
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13k
Alex 46 минут назад
Объясните ему уже кто-нибуть, что другие упражнения с женщинами используются )
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11k
Shtoppi 53 минуты назад
я в кино видел. там тоже один "силач" с двумя девушками спортом занимался по началу, а потом... в общем продолжили они спортом заниматься, но с нагрузкой уже на другие группы мышц )))
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7k
Роман 55 минут назад
А бабу Маню, уборщицу из детского сада?
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