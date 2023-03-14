Силач упражняется с двумя миниатюрными женщинами

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Один из способов "подцепить" представительниц прекрасного пола в тренажёрном зале. В роли цепляющего исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнссон.
Вывод: с двумя женщинами тяжело.
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Метки: Спорт Хафтор Бьёрнссон актёр видео гора знаменитости силач
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