Популярная актриса не справилась со смартфоном на Android и оставила фаната без памятного снимка

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На фестивале "Comic Con Experience São Paulo 23" в Бразилии фанат дважды пытался сделать селфи с актрисой Аней Тейлор-Джой, но в итоге остался без памятного снимка. Виной тому — смартфон поклонника на базе Android.
Мужчина передал девушке смартфон, чтобы та сделала совместное селфи. Однако поклонница «яблочной» техники перепутала кнопки и дважды блокировала Android-устройство.
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