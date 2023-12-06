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Популярная актриса не справилась со смартфоном на Android и оставила фаната без памятного снимка

Популярная актриса не справилась со смартфоном на Android и оставила фаната без памятного снимка

Автор:
06 декабря 2023 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Android   Видео   Курьезы   аня тейлор-джой   в мире   знаменитости   селфи   
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На фестивале "Comic Con Experience São Paulo 23" в Бразилии фанат дважды пытался сделать селфи с актрисой Аней Тейлор-Джой, но в итоге остался без памятного снимка. Виной тому — смартфон поклонника на базе Android.

Мужчина передал девушке смартфон, чтобы та сделала совместное селфи. Однако поклонница «яблочной» техники перепутала кнопки и дважды блокировала Android-устройство.

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Метки: Android   Видео   Курьезы   аня тейлор-джой   в мире   знаменитости   селфи   
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11  комментариев
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13k
Copycat Час назад
у нас на андроиде просто нет физической кнопки фотографирования - это сделано в целях уменьшения износа механических частей телефона, кнопочка обычно выведена на экран)
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1k
Валерий Полчаса назад
Яблочная жертва, на андроиде любую кнопку можно настроить под фото.
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Старичок Полчаса назад
вот это сюжет.новый вид теста на соображалку.
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4k
Еркен 37 минут назад
Аней Тейлор-Джой - популярная актриса? видать не те фильмы я смотрю. Я ее только в "Сплит" видел и все.
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17k
Мистер Фикс 38 минут назад
Андроид это вам не эппл, тут думать надо
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17k
K7OO 40 минут назад
Якубеня со своей сосиской в пролете.
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11k
Гомерчик 50 минут назад
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