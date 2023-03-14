Трогательная и вдохновляющая речь актёра Ке Хюи Куана при получении премии «Оскар»

Ирония судьбы

Харрисон Форд и представить не мог, что спустя почти 40 лет вручит своему маленькому партнёру по фильму «Индиана Джонс. Храм Судьбы» премию «Оскар». При этом своей статуэтки Форд пока так и не дождался.