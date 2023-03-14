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Трогательная и вдохновляющая речь актёра Ке Хюи Куана при получении премии «Оскар»

Трогательная и вдохновляющая речь актёра Ке Хюи Куана при получении премии «Оскар»

Автор:
14 марта 2023 10:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ке Хюи Куан   видео   добро   знаменитости   оскар   позитив   премия оскар   
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Актёр Ке Хюи Куан не сдержал слёз, получив «Оскар» и произнёс вдохновляющую речь. Роль в фильме «Все везде и сразу» принесла ему первый «Оскар» и стала первой серьёзной актерской работой за последние 20 лет.

Ирония судьбы

Харрисон Форд и представить не мог, что спустя почти 40 лет вручит своему маленькому партнёру по фильму «Индиана Джонс. Храм Судьбы» премию «Оскар». При этом своей статуэтки Форд пока так и не дождался.

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Метки: Ке Хюи Куан   видео   добро   знаменитости   оскар   позитив   премия оскар   
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2  комментария
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куджо 24 минуты назад
Да чувак, ты крут, и про корабль ты верно сказал, но... Это американцы довели твою семью до бегства с родины....
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191
DrEris 19 минут назад
Все такой же Коротышка
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Dobriy drug

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