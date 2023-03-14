Трогательная и вдохновляющая речь актёра Ке Хюи Куана при получении премии «Оскар»

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Актёр Ке Хюи Куан не сдержал слёз, получив «Оскар» и произнёс вдохновляющую речь. Роль в фильме «Все везде и сразу» принесла ему первый «Оскар» и стала первой серьёзной актерской работой за последние 20 лет.
Ирония судьбы
Харрисон Форд и представить не мог, что спустя почти 40 лет вручит своему маленькому партнёру по фильму «Индиана Джонс. Храм Судьбы» премию «Оскар». При этом своей статуэтки Форд пока так и не дождался.
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