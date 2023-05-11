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Дженнифер Энистон напугали на съемках «Друзей», чтобы заснять её настоящие эмоции

Дженнифер Энистон напугали на съемках «Друзей», чтобы заснять её настоящие эмоции

Автор:
11 мая 2023 08:22
Сообщество : Кино
Метки: Дженнифер Энистон   Дэвид Швиммер   Прикол   Реакция   Эмоции   видео   друзья   знаменитости   сериал   
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В одном из эпизодов серила «Друзья» реакция актрисы Дженнифер Энистон была на 100% искренняя. По сюжету Росс (которого играет Дэвид Швиммер) гонится за мальчиком по лестнице. Рэйчел (Дженнифер Энистон) бросается следом и видит, как к её ногам падает тело Росса.

Неподдельная реакция актрисы на падение коллеги

Режиссером данного эпизода был Дэвид Швиммер и он не сказал Дженнифер, что произойдет на лестнице. В первые секунды актриса подумала, что её коллега реально упал.


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Метки: Дженнифер Энистон   Дэвид Швиммер   Прикол   Реакция   Эмоции   видео   друзья   знаменитости   сериал   
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3  комментария
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pinbalist 13 минут назад
Энистон клёвая :)
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953
Arti 7 минут назад
На 9 гаг вчера появилось, совпадение ? Не думаю
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mindflixx

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