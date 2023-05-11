Дженнифер Энистон напугали на съемках «Друзей», чтобы заснять её настоящие эмоции

465
1
1
В одном из эпизодов серила «Друзья» реакция актрисы Дженнифер Энистон была на 100% искренняя. По сюжету Росс (которого играет Дэвид Швиммер) гонится за мальчиком по лестнице. Рэйчел (Дженнифер Энистон) бросается следом и видит, как к её ногам падает тело Росса.
Неподдельная реакция актрисы на падение коллеги
Режиссером данного эпизода был Дэвид Швиммер и он не сказал Дженнифер, что произойдет на лестнице. В первые секунды актриса подумала, что её коллега реально упал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Любопытный цыплёнок подставил пса
- У кота произошёл разрыв шаблона
- Мальчик пытается обеззаразить открытую ранку
- Девушки нашли с хряком общий язык
- Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона
Новости партнёров