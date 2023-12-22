В Башкирии спасатели вытащили спаниеля, провалившегося под лед реки Белой

У берега пса ждала встревоженная хозяйка.
Порода Молли — русский спаниель. Это охотничья собака, которая любит гоняться за дичью, зайцами и разными птицами. Как знать, может, и в Молли проснулся охотничий инстинкт: она решила догнать добычу, но слишком увлеклась…
Молли старалась выбраться из ледяного плена: боролась с сильным течением холодной воды, держась лапами за лед, об который можно легко травмироваться… Она пыталась спастись, но ей не удавалось. Наверное, мешала и одежка — Молли была одета в розовый костюмчик.
На помощь собаке и ее хозяйке пришли сотрудники Аварийно-спасательного отряда Салавата, база которого находится на левом берегу реки Белой.
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Быстрая, но тщательная подготовка и — Молли снова в объятиях хозяйки. На операцию у спасателей ушло всего две минуты. Они бы справились еще быстрее, но собака от испуга даже в трудном положении пыталась защищаться.
Общий язык с Молли нашел спасатель Сергей Бирюков. Взяв весло, он аккуратно подтолкнул собаку к берегу, и она с радостью побежала к хозяйке.
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