В Башкирии спасатели вытащили спаниеля, провалившегося под лед реки Белой

Порода Молли — русский спаниель. Это охотничья собака, которая любит гоняться за дичью, зайцами и разными птицами. Как знать, может, и в Молли проснулся охотничий инстинкт: она решила догнать добычу, но слишком увлеклась…



Молли старалась выбраться из ледяного плена: боролась с сильным течением холодной воды, держась лапами за лед, об который можно легко травмироваться… Она пыталась спастись, но ей не удавалось. Наверное, мешала и одежка — Молли была одета в розовый костюмчик.



На помощь собаке и ее хозяйке пришли сотрудники Аварийно-спасательного отряда Салавата, база которого находится на левом берегу реки Белой.