Домашний пёс спас спящего ребёнка от диабетической комы

В США собака помогла спасти больную диабетом 9-летнюю девочку, у которой резко поднялся уровень сахара в крови. Мать и отец ребёнка смотрели телевизор, а их дочь спала. К ним неожиданно подбежал лабрадор, он начал лаять и звать хозяев в комнату школьницы.
У девятилетней школьницы из Вирджинии был диагностирован диабет первого типа, родители девочки тщательно следили за уровнем глюкозы в крови дочери, меняли глюкометры, домашний пес семьи прошел обучение на специальных курсах. Собаку натренировали по запаху определять повышение уровня сахара в крови.
В один из дней мать и отец девочки смотрели телевизор, когда к ним неожиданно подбежал лабрадор по кличке Спай и начал громко лаять, он звал хозяев в комнату школьницы.
Родители поднялись к спящей дочери и обнаружили, что уровень сахара в крови у ребенка зашкаливал, при этом новый глюкометр, который подает звуковой сигнал, не сработал. Благодаря нюху собаки девочку удалось спасти.
Источник:
- Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки
- Дружелюбный пёс знакомится с пассажирами поезда
- Почти Гаврюша: бык с повадками собаки
- Настоящие друзья человека!
- Очаровательный попрошайка