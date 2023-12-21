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Домашний пёс спас спящего ребёнка от диабетической комы

Домашний пёс спас спящего ребёнка от диабетической комы

Автор:
21 декабря 2023 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   диабет   добро   животные   милота   нюх   собака   
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В США собака помогла спасти больную диабетом 9-летнюю девочку, у которой резко поднялся уровень сахара в крови. Мать и отец ребёнка смотрели телевизор, а их дочь спала. К ним неожиданно подбежал лабрадор, он начал лаять и звать хозяев в комнату школьницы.

У девятилетней школьницы из Вирджинии был диагностирован диабет первого типа, родители девочки тщательно следили за уровнем глюкозы в крови дочери, меняли глюкометры, домашний пес семьи прошел обучение на специальных курсах. Собаку натренировали по запаху определять повышение уровня сахара в крови.


В один из дней мать и отец девочки смотрели телевизор, когда к ним неожиданно подбежал лабрадор по кличке Спай и начал громко лаять, он звал хозяев в комнату школьницы.


Родители поднялись к спящей дочери и обнаружили, что уровень сахара в крови у ребенка зашкаливал, при этом новый глюкометр, который подает звуковой сигнал, не сработал. Благодаря нюху собаки девочку удалось спасти.


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Метки: Видео   Спасение   диабет   добро   животные   милота   нюх   собака   
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1  комментарий
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Viktor Час назад
Ну если его этому учили, чему тут удивляться.
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