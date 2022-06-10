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Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина

Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина

Автор:
10 июня 2022 10:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   дружба   животные   пёс   собака   спасение   хозяин   
643
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Мужчина решил притвориться тонущим, чтобы понять, придёт ли его пёс на помощь. Четвероногий друг не подвёл! Реакцию и дальнейшие действия верного питомца запечатлели на видео.
Собачья преданность не знает границ!

Источник:

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Метки: видео   добро   дружба   животные   пёс   собака   спасение   хозяин   
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5  комментариев
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12k
Majul 2 часа назад
Мы просто не заслуживаем собак. Любая собака умрет за хозяина ни секунды не думая о себе, а вот хозяин... Далеко не каждый способен на подобное для своего питомца. Всегда нужно помнить, что собака для нас всего лишь небольшая часть жизни, а мы для собаки вся ее жизнь.
А песель на видео красавец! А вот хозяин слегка придурковат, раз так пугает песеля.
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10k
Antilles 54 минуты назад
Бассейн классный
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2k
Pogost Час назад
Молодой малинуа(бельгийская овчарка) вроде....
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9k
Rus77 Час назад
Вот почему я люблю животных больше чем людей!
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