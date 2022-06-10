Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина

643
1
1
Мужчина решил притвориться тонущим, чтобы понять, придёт ли его пёс на помощь. Четвероногий друг не подвёл! Реакцию и дальнейшие действия верного питомца запечатлели на видео.
Собачья преданность не знает границ!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Третий не лишний: собака хочет обнимашек
- Спасение пса из смертельной ловушки
- Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса
- Хочешь лакомство? Тогда присядь!
- Очень нужный подарок псу
Новости партнёров
А песель на видео красавец! А вот хозяин слегка придурковат, раз так пугает песеля.