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Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

Врио начальника МЧС Татарстана отменил премии всем, кроме себя и своих заместителей

Автор:
21 декабря 2023 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Конец года   МЧС   интересное   новый год   премия   фото   
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Это первый случай за 10 лет, когда сотрудники МЧС остались без премий.

Временно исполняющий обязанности начальника регионального МЧС Ирек Кадамов заявил, что сотрудники МЧС в этом году не получат премию. Об этом сообщает Mash. Коллегам Кадамов сообщил это во время селекторного совещания. Оказалось, что спасатели просто не заслужили. Не работали по выходным и по ночам. Однако, самому себе Кадамов оставил премию, и трём своим заместителям тоже. По информации канала, это около 350к. Плюс новогодние два млн от правительства республики.

В среднем, зарплата сотрудника МЧС - 40 тысяч рублей в месяц. Новогодняя премия - 3-4 стандартных оклада. На эти деньги работники ездят в отпуск и покупают подарки своим родным.

Надо заметить, что замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко уже заявил, что спасатели должны получить максимальное поощрение — на фоне маленьких зарплат и текучки кадров.

Источник:

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Метки: Видео   Конец года   МЧС   интересное   новый год   премия   фото   
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35  комментариев
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16k
Kostick 2 часа назад
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3k
grigorenko vladislav 6 минут назад
Сказал - не заслужили - и не дал! А сам заслужил. Честно, смело, открыто всем так и сказал! Скромнейшей души человек! А ведь мог бы просто с3,14здить втихаря, и всё!
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373
Виталий Понаморев 9 минут назад
Премии убрали в 2015г, типа зачем вам премии мы вам зарплату подымем, ну и подняли ,
на 300 - 700р, а премии были по 5000р, а 13 последняя была в 2002г.
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1k
c3nsor3d 11 минут назад
Может СК РФ будет этим разбираться...
Резонанс есть (???) ...
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21k
alexis 14 минут назад
Прежде чем наезжать на полковника, Это вброс от Покемонки, из глупости или намеренно. Полковник говорит начальникам подразделений, которые хотят премии за выезды на ЧС, что у них харя треснет и премия и отгулы. Если они выезжают на ночные ЧС то должны вести учёт конкретного времени, им больше не верят наслово.
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1k
blackdragon1975 22 минуты назад
Ему не такое гособеспечение нужно... #
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11k
Сатанеев Полчаса назад
Если послушать запись, то он говорит о начальниках отделений, отделов и их заместителях. Контингент, который, по его мнению, те же ночные пожары не тушит, но премию за них аккуратно собирает.
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Все верно. Главное себя не забыть любимого.
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408
mik6059 37 минут назад
Себе чуть-чуть оставит, остальное наверх
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41k
Example 6.2.6 47 минут назад
Хреновый руководитель, это ведь не коммерческая структура (хотя..), командир должен быть вместе со своими людьми. Если у них косяки и они не заслуживают премии, то и ты премию не заслуживаешь, так как допускаешь промахи в дисциплине и управлении персоналом. Да, он Врио, но тем не менее - какое отношение коллектива ты ждёшь, если своих подчинённых лишил денег, а себя не обидел? Такое руководство у подчинённых авторитетом и доверием не пользуется, это ж полувоенная структура..

"Тяготы и невзгоды, отряд с командиром преодолевают вместе и сплочённо, и только тогда это боеспособная единица, когда все - как один. Я ваш бронежилет - вы моя бронепластина."
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2k
Игорь Меншиков 50 минут назад
Сказали получить максимальное поощрение, надо исполнять, он и исполнил
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34k
Teodor 57 минут назад
Кажется, его уже можно назвать бывшим ВРИО....
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53k
smakido Час назад
Как так :сам ВриО и у него еще 3!!! заместителя?
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36k
АнтонПолднев Час назад
Красава. Нефик. Ему надо за продвижение по службе отбивать. А им не сильно обязательно.
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55k
turyst 2 часа назад
Я правильно понял, что это не о рядовых сотрудниках речь, а о начальстве "на местах"?
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321
zu4ara turyst Час назад
я тоже так понял
а то раздуют сейчас...
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13k
Кыся 2 часа назад
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
Я себя не обделил?

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50k
Элек Мек 2 часа назад
Ну чЁ,молодец.
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6k
Старичок 2 часа назад
однако хорошо нарезано, но проскальзывают моменты. судя по разговору, отчитывал начальников и их заместителей. и про премии с выходными касалось этих самых начальников и их заместителей. про рядовой состав в видео нет и слова.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один…..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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