В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения

В коттедже, который стоит в деревне Горки в Ленинском городском округе Московской области вечером 22 декабря произошла кража. Два вора забрались в дом через подвал и вынесли оттуда имущества более чем на миллион рублей: подчистили шкатулки с драгоценностями и заглянули в сейф, где деньги лежат. После кражи один из воров задорно помахал в камеру. Ролик появился в сети.