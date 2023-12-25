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В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения

В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения

Автор:
25 декабря 2023 19:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   воры   интересное   новый год   обокрали   фото   
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Злоумышленники обокрали коттедж перед праздниками вынесли оттуда имущества как минимум на миллион рублей.

В коттедже, который стоит в деревне Горки в Ленинском городском округе Московской области вечером 22 декабря произошла кража. Два вора забрались в дом через подвал и вынесли оттуда имущества более чем на миллион рублей: подчистили шкатулки с драгоценностями и заглянули в сейф, где деньги лежат. После кражи один из воров задорно помахал в камеру. Ролик появился в сети.

Позже стало известно, что воры были пойманы. По предварительной информации, с ноября 2023 года злоумышленники совершили 7 краж из частных домов. Теперь их ждёт тюрьма.

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Метки: Видео   Россия   воры   интересное   новый год   обокрали   фото   
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PARTY_zan Час назад
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На хер ЗАПАД! 52 минуты назад
Своровали у воров и в тюрьму?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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