В Подмосковье задержали весёлых воров, которые во время кражи помахали в камеру видеонаблюдения

Злоумышленники обокрали коттедж перед праздниками вынесли оттуда имущества как минимум на миллион рублей.
В коттедже, который стоит в деревне Горки в Ленинском городском округе Московской области вечером 22 декабря произошла кража. Два вора забрались в дом через подвал и вынесли оттуда имущества более чем на миллион рублей: подчистили шкатулки с драгоценностями и заглянули в сейф, где деньги лежат. После кражи один из воров задорно помахал в камеру. Ролик появился в сети.
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Позже стало известно, что воры были пойманы. По предварительной информации, с ноября 2023 года злоумышленники совершили 7 краж из частных домов. Теперь их ждёт тюрьма.
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