В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь парень изнасиловал двух драконов

К счастью, драконы были игрушечные.
В новогоднюю ночь, 1 января, житель Санкт-Петербруга проник в торговый центр "Меркурий". Там он зашёл в парфюмерный магазин и наткнулся на двух плюшевых динозавров. РЕН.ТВ даже нашли видеозапись с камер наблюдения. На них видно, как парень раздевает до гола, берёт в руки игрушки и совершает над ними акт насилия.
Источник:
Представитель торговой компании обратился в полицию с заявлением. Как оказалось, парень нанёс ущерб магазину в размере 3,3 тыс. рублей. Парня просят привлечь к ответственности.
Источник:
- В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра
- В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли
- В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана
- В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине
Может меньше херни на сайте стало бы. А то с недотраха такую хрень постит...
Кому посчастливилось то так?