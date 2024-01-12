В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь парень изнасиловал двух драконов

В новогоднюю ночь, 1 января, житель Санкт-Петербруга проник в торговый центр "Меркурий". Там он зашёл в парфюмерный магазин и наткнулся на двух плюшевых динозавров. РЕН.ТВ даже нашли видеозапись с камер наблюдения. На них видно, как парень раздевает до гола, берёт в руки игрушки и совершает над ними акт насилия.