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В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь парень изнасиловал двух драконов

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь парень изнасиловал двух драконов

Автор:
12 января 2024 15:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дракон   Новый год   Санкт-Петербург   интересное   новогодняя ночь   фото   
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К счастью, драконы были игрушечные.

В новогоднюю ночь, 1 января, житель Санкт-Петербруга проник в торговый центр "Меркурий". Там он зашёл в парфюмерный магазин и наткнулся на двух плюшевых динозавров. РЕН.ТВ даже нашли видеозапись с камер наблюдения. На них видно, как парень раздевает до гола, берёт в руки игрушки и совершает над ними акт насилия.

Представитель торговой компании обратился в полицию с заявлением. Как оказалось, парень нанёс ущерб магазину в размере 3,3 тыс. рублей. Парня просят привлечь к ответственности.

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Метки: Видео   Дракон   Новый год   Санкт-Петербург   интересное   новогодняя ночь   фото   
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17  комментариев
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4k
Харон Час назад
А кто бы покемонку изнасиловал?
Может меньше херни на сайте стало бы. А то с недотраха такую хрень постит...
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8k
Nikolay 24 минуты назад
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42k
Сергей Полчаса назад
""К счастью, драконы были игрушечные""
Кому посчастливилось то так?
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587
novok 41 минуту назад
А почему сразу изнасиловал? Может по согласию.
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34k
Юр21 42 минуты назад
Изнасиловал двух драконов... Надеюсь после акта насилия он их расчленил?
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152
Dmitry N 50 минут назад
В Питере соль никого не щадит)
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416
Человек Наблюдающий 55 минут назад
Раздраконил так сказать ))))) Смазка все дела =)))))))
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25k
Bayker 58 минут назад
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450
zu4ara Час назад
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15
Деньги Есть Час назад
Слышал давича, один рэпер носок изнасиловал.
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968
Сергей Ковалев Час назад
А может они по любви? Он днем зашел, и на ночь стрелку забили.
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28k
Егор Час назад
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17k
Majul Час назад
Конечно же покемонка...
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886
Anatolij Час назад
Админы, пожалуйста, отберите уже у Покемонки интернет!!!
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62k
pynh Час назад
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370
ruslan d 2 часа назад
Эстет
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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