"Есть закон выше, чем пацанский": водоканал Санкт-Петербурга снял социальный ролик в стиле "Слова пацана"

В пресс-службе Водоканала рассказали «Подъёму», что именно в праздничные дни чаще всего люди смывают в унитаз пищевые отходы. Именно поэтому Водоканал решил напомнить россиянам, что так делать нельзя.

Конечно, конкретно салаты выделить нельзя, но тут суть, скорее, в недопустимости сброса пищевых отходов в канализацию. Они вместе с неткаными материалами могут образовать жирный ком, который может засорить трубу. Последствия – нарушения в работе системы водоотведения вплоть до попадания сточных вод на поверхность.

Конечно, все новогодние праздники бригады Водоканала дежурят круглосуточно, чтобы выходные у людей ничего не омрачило. Тем не менее, мы акцентируем внимание на недопустимость сброса мусора. Это не всегда очевидная вещь для многих, - рассказали в компании.