"Есть закон выше, чем пацанский": водоканал Санкт-Петербурга снял социальный ролик в стиле "Слова пацана"

Петербургский водоканал решил доступно объяснить, почему не стоит смывать оливье в унитаз.
В Telegram-канале "Водоканал Санкт-Петербург" появился социальный ролик, в котором сотрудники решили объяснить, что нельзя выбрасывать новогодние салаты в унитаз. Сделали они это в стиле популярного сериала "Слово пацана". Все роли исполнили сотрудники Водоканала.
«Есть закон выше, чем пацанский»
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В пресс-службе Водоканала рассказали «Подъёму», что именно в праздничные дни чаще всего люди смывают в унитаз пищевые отходы. Именно поэтому Водоканал решил напомнить россиянам, что так делать нельзя.
Конечно, конкретно салаты выделить нельзя, но тут суть, скорее, в недопустимости сброса пищевых отходов в канализацию. Они вместе с неткаными материалами могут образовать жирный ком, который может засорить трубу. Последствия – нарушения в работе системы водоотведения вплоть до попадания сточных вод на поверхность.
Конечно, все новогодние праздники бригады Водоканала дежурят круглосуточно, чтобы выходные у людей ничего не омрачило. Тем не менее, мы акцентируем внимание на недопустимость сброса мусора. Это не всегда очевидная вещь для многих, - рассказали в компании.
Судя по всему, социальный ролик обошёлся в 0 рублей.
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