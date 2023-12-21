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"Есть закон выше, чем пацанский": водоканал Санкт-Петербурга снял социальный ролик в стиле "Слова пацана"

"Есть закон выше, чем пацанский": водоканал Санкт-Петербурга снял социальный ролик в стиле "Слова пацана"

Автор:
21 декабря 2023 17:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   водоканал   засоры   интересное   оливье   слово пацана   фото   
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Петербургский водоканал решил доступно объяснить, почему не стоит смывать оливье в унитаз.

В Telegram-канале "Водоканал Санкт-Петербург" появился социальный ролик, в котором сотрудники решили объяснить, что нельзя выбрасывать новогодние салаты в унитаз. Сделали они это в стиле популярного сериала "Слово пацана". Все роли исполнили сотрудники Водоканала.

В пресс-службе Водоканала рассказали «Подъёму», что именно в праздничные дни чаще всего люди смывают в унитаз пищевые отходы. Именно поэтому Водоканал решил напомнить россиянам, что так делать нельзя.

Конечно, конкретно салаты выделить нельзя, но тут суть, скорее, в недопустимости сброса пищевых отходов в канализацию. Они вместе с неткаными материалами могут образовать жирный ком, который может засорить трубу. Последствия – нарушения в работе системы водоотведения вплоть до попадания сточных вод на поверхность.

Конечно, все новогодние праздники бригады Водоканала дежурят круглосуточно, чтобы выходные у людей ничего не омрачило. Тем не менее, мы акцентируем внимание на недопустимость сброса мусора. Это не всегда очевидная вещь для многих, - рассказали в компании.

Судя по всему, социальный ролик обошёлся в 0 рублей.

Источник:

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Метки: Видео   водоканал   засоры   интересное   оливье   слово пацана   фото   
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4  комментария
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87k
Доктор Джонс 2 часа назад
Прекращайте называть всякое говно словом "Стиль"!
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32k
Михаил 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Бритва 2 часа назад
выбрасывать оливье - у многих не поднимется рука. Надо полагать, им просто блюют.
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