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Как должны разрешаться споры между взрослыми мужчинами

Как должны разрешаться споры между взрослыми мужчинами

Автор:
21 декабря 2023 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   мужчины   снежки   спор   
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Возникающие между людьми разногласия могут перерасти в горячие дискуссии, оживлённые споры и даже затяжные конфликты.

Но существуют универсальные способы их преодоления, которые особенно подходят для вспыльчивых, воинствующих и жаждущих помахать руками мужчин. И вот один из таких способов:


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Метки: Видео   Юмор   забавно   мужчины   снежки   спор   
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2  комментария
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67k
doker 3 минуты назад
Для решения споров между мужиками есть один способ...
Но он запрещён трусливыми жадными пидо**сами.
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
Бредятина. Поставило хамло свою тачку поперек пешеходного перехода. И что - в снежки с ним играть? И что по результатам? Если хамло победил, то машина и дальше должна оставаться, мешаясь всем? А если хамло проиграет, то он тут же извинится и уберет машину. Хамло остается хамлом до тех пор, пока ему это позволяет. И ни в какие снежки он играть не будет, или прыгать. Пока звездюлей не огребет - плевать ему на всех
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