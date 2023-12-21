Как должны разрешаться споры между взрослыми мужчинами

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Возникающие между людьми разногласия могут перерасти в горячие дискуссии, оживлённые споры и даже затяжные конфликты.
Но существуют универсальные способы их преодоления, которые особенно подходят для вспыльчивых, воинствующих и жаждущих помахать руками мужчин. И вот один из таких способов:
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Но он запрещён трусливыми жадными пидо**сами.