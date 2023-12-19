Насколько легко мужчины заводят друзей

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Узнал, что изменила жена? Подружись с её любовником и устрой изменнице сюрприз.
Два адекватных мужчины становятся лучшими друзьями. Юмористический скетч на злобу дня.
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Поэтому морду надо бить изменнице. А можно и не бить. Просто выкинуть из жизни.
Ну и да, с мужьями мне лично ни разу подружиться не удалось. С одним только получилось более-менее нормально пообщаться за пивом, да и то не сразу. От остальных максимум - угрозы и оскорбления.