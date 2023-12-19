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Насколько легко мужчины заводят друзей

Насколько легко мужчины заводят друзей

Автор:
19 декабря 2023 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дружба   жена   измена   мужчины   
2778
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Узнал, что изменила жена? Подружись с её любовником и устрой изменнице сюрприз.

Два адекватных мужчины становятся лучшими друзьями. Юмористический скетч на злобу дня.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дружба   жена   измена   мужчины   
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11  комментариев
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18k
banzai7 Час назад
Правильно. При измене виноват только тот, кто изменил. А не его любовница/любовник.
Поэтому морду надо бить изменнице. А можно и не бить. Просто выкинуть из жизни.
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1k
Робот ник-балда 24 минуты назад
Сару разыграют, в два смычка.
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2k
Dema 41 минуту назад
Как реально,им бы в театре играть.
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10k
Дмитрий 46 минут назад
По ходу они стали жить втроём...
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855
Михаил Час назад
Никогда не понимал причем тут тот, с кем изменила? В большинстве случаев они и не в курсе что дама то не свободна... Зачем бить? Себе проблем только нажить, выкинуть из жизни и не вспоминать...
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94
Мальчик в трусиках Михаил Час назад
Было у меня несколько замужних любовниц. Ни одна не скрывала, что не свободна. Слабо себе представляю, чтобы любовник жены был не в курсе статуса своей любовницы.
Ну и да, с мужьями мне лично ни разу подружиться не удалось. С одним только получилось более-менее нормально пообщаться за пивом, да и то не сразу. От остальных максимум - угрозы и оскорбления.
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28k
Егор 2 часа назад
И как это с таким домофоном он раньше ничего не заметил? Или это и есть скрытая реклама домофона?
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
молодец муж а то некоторые начинают истерить . представляю хлебало шалашовки.
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