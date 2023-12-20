Когда-нибудь этот совет спасёт вам жизнь

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Есть советы, которые должны остаться в веках. А то мы слушаем всяких коучей, специалистов, экспертов - а тут простые люди, познавшие жизни и знающие ее как свои 5 пальцев.
Спасибо, буду пользоваться!
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Совет №2: Чтобы согреться в холодном климате, сделайте костюм из снега.
Совет №3: Если вы столкнулись с опасным животным, попробуйте рассмешить его, показав фокус, рассказав шутку или анекдот.
Совет №4: В случае змеиного укуса используйте вашу руку или ногу, чтобы стукнуть по змее и заставить её всосать яд обратно. Р
Совет №5: Если вы испытываете голод, попробуйте договориться с ним. Объясните своему голоду, что он недавно кушал и сейчас нет еды при себе, тогда, возможно, он отступит.
Совет №6: Если вам нужно найти воду, станцуйте дождевой танец. Природа точно ответит на ваше искреннее желание и даст вам воды.
Совет №7: Если вам холодно, просто представьте, что вы на тропическом пляже. Ваше воображение согреет вас и поднимет настроение.
Совет №8: Если вы потерялись в пустыне, ищите мирное сотрудничество с пустынными животными, чтобы найти воду.
Совет №9: Если вы потерялись в лесу, оставьте печенье с молоком для добрых лесных существ. Они обязательно отблагодарят вас и проведут к выходу.
Совет №10: Если вы хотите согреться в холодную ночь, изготовьте одеяло из листьев и травы. Ваши предки смогли бы обойтись с таким укрытием, почему бы и вам не попробовать?
Совет №11: Если вы нуждаетесь в пище, попробуйте съесть кору дерева. Кто знает, может быть, это новый гастрономический тренд?
Совет №12: Если вы застряли на необитаемом острове, попытайтесь договориться с акулами, чтобы они перевезли вас на материк.
Совет №13: Если вы не хотите тратить свою энергию, просто не двигайтесь совсем. Вы сохраните максимум энергии и сможете использовать её, когда это будет действительно необходимо.
Совет №14: Если вы не уверены, является ли растение ядовитым или нет, просто попробуйте его на вкус. Ведь не все ядовитые растения имеют неприятный вкус, и это может быть отличным способом отличить их от безопасных.
Совет №15: Если вам жарко в пустыне, просто постройте снеговика. Забавный способ охладиться, не правда ли?
Совет №16: В случае опасности от акулы, просто предложите ей вместо себя пиццу с морепродуктами.
Совет №17: Если вы увидели в лесу гигантского паука, начните с ним беседовать и рассказывать анекдоты.
Думаю, ракетный ранец надо с собой брать. Если его включить, находясь в когтях у птицы, то она еще больше офигеет, когда добыча начнёт её опережать.
Вбить в дерево шпильку М16, длиной 3м., на высоте 1м., намазать ее салом и спрятаться в ближайших кустах.
Медведь, учуяв запах сала, подходит и начинает облизывать шпильку, постепенно заглатывая. Как только из задницы медведя покажется 7-8 витков резьбы - подбежать и накрутить гайку, не забыв установить шайбу ( лучше увеличенную). Гровер не нужен.
Все, медведь пойман!