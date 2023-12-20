Когда-нибудь этот совет спасёт вам жизнь

Надо меньше пить, пить надо меньше

Серьезный разговор двух маленьких мужчин

"Что делать, чтобы жена похудела?": совет от эксперта

Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя

Вся жизнь за несколько минут

В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом