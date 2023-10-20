"Что делать, чтобы жена похудела?": совет от эксперта

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"Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны". Многие мужики воспринимают это выражение слишком буквально и расслабляются. Мол, сейчас ногти подстригу, всполосну подмышки, натяну новые носки и все, Джонни Депп готов. А вот к женщинам у них... совсем другое отношение.
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... с которой он живёт...
;-)
а то получается как то "в чужом глазу - и соринку угляжу, а в своём и бревна не увижу"