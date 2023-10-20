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"Что делать, чтобы жена похудела?": совет от эксперта

"Что делать, чтобы жена похудела?": совет от эксперта

Автор:
20 октября 2023 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   муж и жена   похедение   совет   эксперт   
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"Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны". Многие мужики воспринимают это выражение слишком буквально и расслабляются. Мол, сейчас ногти подстригу, всполосну подмышки, натяну новые носки и все, Джонни Депп готов. А вот к женщинам у них... совсем другое отношение.

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Метки: Видео   Юмор   муж и жена   похедение   совет   эксперт   
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4  комментария
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9k
sedoisever Час назад
Ха. Не всё так просто. Если они оба работают, то это одно, а если мужчина обеспечивает жену, а она сидит дома, то тут совсем другой коленкор...
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9k
Лаврентий 21 минуту назад
"Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны"
©
... с которой он живёт...
;-)
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12k
Copycat Полчаса назад
Я согласен - нельзя требовать от других того чему сам не соответствуешь, например когда сам грязнуля, нельзя высказывать другим за нечистоплотность

а то получается как то "в чужом глазу - и соринку угляжу, а в своём и бревна не увижу"
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