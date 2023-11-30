FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 994 поста • 243 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Советы бывалых, к которым стоит прислушаться

Советы бывалых, к которым стоит прислушаться

Автор:
30 ноября 2023 10:37
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Юмор   бабушка   забавно   мудрость   отношение   секс   совет   
1231
1
1


30 ноября отмечается международный день интимной жизни. Каждый к этому относится как может, но есть несколько советов от бывалого человека, который может четко и по полочкам все разложить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   Юмор   бабушка   забавно   мудрость   отношение   секс   совет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
КолдурасЪ Час назад
Не зря раньше на Руси пословица была - Сексу время, потехе час! Вот и не было проблем с рождаемостью, и демографией!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Дмитрий 20 минут назад
ой, я бы в такие годы тоже только тем и занимался, что молодёжь троллил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 36 минут назад
Бабуся явно чаще занимается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
iskra Час назад
В принципе - все верно. С точки зрения природы - необходимость в особи пропадает,когда она перестает размножаться.Однако ,человек - существо умное,и сообразил,что природу можно обмануть поцелуями,обнимашками и мастурбацией.Гормоны вырабатываются,организм думает,что ещё нужен,старение замедляется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

834951



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали,...
Набирающие популярность в сообществах
Берегите себя
Берегите себя
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#Автовсячина#фильм#забавно#удивительно#Ynews#новости
#в мире#автомобили#Прикол#кино#история#ДТП#Китай#Россия#подборка#познавательно
#интересно#автомир#люди#факты#интересное#аварии#авто аварии#позитив#милота#полиция
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом Бабушка записала видео для своих похорон Бабушка записала видео для своих похорон Правдивая история про Лёху Правдивая история про Лёху Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин

На что жалуетесь?

Вернуться