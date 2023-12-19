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В Черногорске уборщица вынесла из магазина коньяк в пылесосе

В Черногорске уборщица вынесла из магазина коньяк в пылесосе

Автор:
19 декабря 2023 11:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Черногорск   алкоголь   коньяк   кража   пылесос   уборщица   
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В МВД Хакасии рассказали, что к ним обратилась директор магазина на Юбилейная, где с прилавка похитили две бутылки коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей.

Просмотрев камеры, полицейские нашла подозреваемую: сотрудница клининговой компании, остановившись возле витрины, припрятала алкоголь в свой пылесос и спокойно продолжила уборку.


Задержанная созналась: ею двигала не любовь к спиртному, а жажда наживы.


Краденое она продала, а деньги потратила. 2 бутылки могут стоить женщине двух лет свободы, рассказали в полиции Хакасии.


Источник:

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Метки: Видео   Черногорск   алкоголь   коньяк   кража   пылесос   уборщица   
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8  комментариев
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2k
Иван Иванов Час назад
Глупо, очень глупо
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10k
Борис Карабанов 5 минут назад
В зависимости от всем известных (пардон, в данном случае, неизвестных) обстоятельств, вариантов реакции может быть два:
1. "Бедный человек целый день пылесосит, убирает; она проголодалась и выпить хочет, а откуда же ей взять деньги при её-то зарплате? Откуда? Задаю я вам вопрос! Она истомлена голодом и жаждой. Ей жарко. Ну, взяла на пробу горемыка пару бутылок. И вот, они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела."
2. "Посадить вороватую обезьяну на кол, расстрелять, сжечь и выслать в свой аул. Это у них в крови - воровать. Пусть ворует в своём первобытном ауле."
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521
Андрей Граф 6 минут назад
за кражу до 5000 руб. уголовки не будет
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34k
Teodor 24 минуты назад
Господи, какие же они тупые... Особенно умиляют именно те дебилы, что считают себя умными.
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17k
sos1960sos 56 минут назад
Сейчас камер в каждом магазине установлено в двадцать пять раз больше, чем покупателей...
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67k
doker Час назад
Дура. Надо было на миллион украсть, а полмиллиона ментам занести.
Это так работает!
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62k
pynh 2 часа назад
насосала?
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