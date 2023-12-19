В Черногорске уборщица вынесла из магазина коньяк в пылесосе

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В МВД Хакасии рассказали, что к ним обратилась директор магазина на Юбилейная, где с прилавка похитили две бутылки коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей.
Просмотрев камеры, полицейские нашла подозреваемую: сотрудница клининговой компании, остановившись возле витрины, припрятала алкоголь в свой пылесос и спокойно продолжила уборку.
Задержанная созналась: ею двигала не любовь к спиртному, а жажда наживы.
Краденое она продала, а деньги потратила. 2 бутылки могут стоить женщине двух лет свободы, рассказали в полиции Хакасии.
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1. "Бедный человек целый день пылесосит, убирает; она проголодалась и выпить хочет, а откуда же ей взять деньги при её-то зарплате? Откуда? Задаю я вам вопрос! Она истомлена голодом и жаждой. Ей жарко. Ну, взяла на пробу горемыка пару бутылок. И вот, они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела."
2. "Посадить вороватую обезьяну на кол, расстрелять, сжечь и выслать в свой аул. Это у них в крови - воровать. Пусть ворует в своём первобытном ауле."
Это так работает!
она ипанутая на всю голову!
мало того что на камеру сделала, так еще и на срок наговорила.
сказала бы что сама выпила, была б административка.
её к психиатру надо.