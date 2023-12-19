В Химках упавшая с крыши льдина пробила лавку у подъезда

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Благо, никто не пострадал, но новая фобия в кармане появилась.
Видео появилось в соцсетях. Чудом никто не пострадал. На кадрах видно, как одна из жительниц города зашла в подъезд рядом буквально за 5 секунд до падения опасной глыбы.
Метеорологи предупредили о том, что оттепель задержится в Подмосковье до 22 декабря. Будьте внимательны, до конца рабочей недели возможен сход снега с крыш и падение сосулек.
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