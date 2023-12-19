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В Химках упавшая с крыши льдина пробила лавку у подъезда

В Химках упавшая с крыши льдина пробила лавку у подъезда

Автор:
19 декабря 2023 11:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   зима   лавка   льдина   повезло   подъезд   снег   
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Благо, никто не пострадал, но новая фобия в кармане появилась.

Видео появилось в соцсетях. Чудом никто не пострадал. На кадрах видно, как одна из жительниц города зашла в подъезд рядом буквально за 5 секунд до падения опасной глыбы.


Метеорологи предупредили о том, что оттепель задержится в Подмосковье до 22 декабря. Будьте внимательны, до конца рабочей недели возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Источник:

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Метки: Видео   зима   лавка   льдина   повезло   подъезд   снег   
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3  комментария
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6k
Трям 20 минут назад
И ведь ни одной "видеокамеры" с ИИ на лавке не сидело в этот момент...
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67k
doker Час назад
Все живые? Вот убьёт кого-то - приходите. Принцип "охраны жизни" в современной действительности.
[мат] "коммент" внизу соответствует.
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51k
Albert GER Час назад
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