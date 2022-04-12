Чем может закончиться весенний заплыв на льдине

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В Смоленской области двое парней решили поплавать на льдине и чуть не утонули. Товарищ смельчаков запечатлел их непродолжительный заплыв.
Льдина раскололась и начала тонуть. Экстремалам пришлось вплавь добираться до берега.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эх льдинка белая - лёд уже хрупкий и толщина 15-20 см. Запаса плавучести не хватило для прохода водоворота.
И полбутылки пива не допито...
Не думаю, что они отказались бы от аттракциона если бы наверняка знали результат заплыва.