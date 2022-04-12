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Чем может закончиться весенний заплыв на льдине

Чем может закончиться весенний заплыв на льдине (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   заплыв   льдина   люди   повезло   слабоумие и отвага   смоленск   
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В Смоленской области двое парней решили поплавать на льдине и чуть не утонули. Товарищ смельчаков запечатлел их непродолжительный заплыв.
Льдина раскололась и начала тонуть. Экстремалам пришлось вплавь добираться до берега.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   заплыв   льдина   люди   повезло   слабоумие и отвага   смоленск   
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21  комментарий
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17k
А.Берестенко Час назад
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8k
Ntvl 4 минуты назад
Д.О.Л.Б.О.Ё.Б.Ы!!!
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1k
Александр 7 минут назад
Мальчики покатались.
Эх льдинка белая - лёд уже хрупкий и толщина 15-20 см. Запаса плавучести не хватило для прохода водоворота.
И полбутылки пива не допито...
Не думаю, что они отказались бы от аттракциона если бы наверняка знали результат заплыва.
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9k
Hunson Abadeer 8 минут назад
ну дураки
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11
Фёдор 19 минут назад
биба и боба
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31k
ACU900 Полчаса назад
"Чуть" не считается. А могли бы эти лауреаты премии Дарвина и в Адок попасть...
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424
pka2004 40 минут назад
Сказочные! Мореплаватели......
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−115
Thomsen 44 минуты назад
Колокольный звон очень к месту))
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6k
SuperTroll 46 минут назад
До берега казалось бы фигня, метров 20. Но в мокрой одежде и ледяной воде, могло закончиться гораздо печальней
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90k
сапер Водичка 50 минут назад
Ссылка coub.com
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27k
Dobry vojak Svejk Z 50 минут назад
Как скучно я живу...)
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189
Критерий Коши 51 минуту назад
Кажется можно было зацепиться за мост и вылезти относительно сухими. Или у них и был план плыть до талого))
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12k
Konstantin Час назад
А если бы утонул кто? Течение довольно сильное. Они в одежде. Вода холодная.
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6k
Кружок Час назад
Чем больше экстремалов, тем меньше экстремалов
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38k
jonnyD Час назад
Даже я окуел ...
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27k
Vazari Час назад
Мне вот просто очень любопытно, а они сами как думали, что будет дальше? Какие есть варианты?
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3k
Andy 2 часа назад
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Комментарий удален
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Dobriy drug

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