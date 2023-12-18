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Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае

Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае

Автор:
18 декабря 2023 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Победа   Россия   интересное   турнир   фото   шахматы   
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На закрытии турнира прозвучит гимн России.

18 декабря завершился турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В нём по круговой схеме играли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана. Всего было девять туров. Российские шахматисты набрали 17 баллов, китайские шахматисты - 16 баллов Третье место досталось Монголии.

За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлатов и Анастасия Боднарук. Тренером команды был Александр Рязанцев, уточняет Forbes.

Российские шахматисты выступали под национальным флагом. На закрытии игр будет звучать гимн России.

«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн. Мы очень гордимся такой исторической победой» — сказал глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Метки: Китай   Победа   Россия   интересное   турнир   фото   шахматы   
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3  комментария
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pynh 55 минут назад
и, заметьте, никто никого не убил
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1M
Великий Немой 56 минут назад
Исправь заголовок: " шахматистЫ выиграЛ"
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PokemonKa
Pika-Pika?
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