Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае

18 декабря завершился турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В нём по круговой схеме играли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана. Всего было девять туров. Российские шахматисты набрали 17 баллов, китайские шахматисты - 16 баллов Третье место досталось Монголии.

За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлатов и Анастасия Боднарук. Тренером команды был Александр Рязанцев, уточняет Forbes.