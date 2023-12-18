Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае

На закрытии турнира прозвучит гимн России.
18 декабря завершился турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В нём по круговой схеме играли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана. Всего было девять туров. Российские шахматисты набрали 17 баллов, китайские шахматисты - 16 баллов Третье место досталось Монголии.
За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлатов и Анастасия Боднарук. Тренером команды был Александр Рязанцев, уточняет Forbes.
Российские шахматисты выступали под национальным флагом. На закрытии игр будет звучать гимн России.
«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн. Мы очень гордимся такой исторической победой» — сказал глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
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