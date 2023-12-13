В Горячегорске власти срубили ёлку, которую посадила участница ВОВ

— Высокое дерево давно росло в охранной зоне линии электропередачи. При ветре оно раскачивалось и легко могло задеть провода. В доме на улице Зеленой давно никто не жил, и участок сильно зарос сухостоем. Искра от соприкосновения веток с проводами легко могла вызвать возгорание. Жители улицы Зеленой неоднократно обращались к администрации поселка с просьбой спилить дерево. Об этом же писали и энергетики, — говорится в сообщении шарыповских властей. — Однако после смерти владелицы здания информации о ее наследниках, чтобы разобраться с деревом, у администрации города не было.