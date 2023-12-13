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В Горячегорске власти срубили ёлку, которую посадила участница ВОВ

В Горячегорске власти срубили ёлку, которую посадила участница ВОВ

Автор:
13 декабря 2023 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Дерево   Россия   интересное   новый год   фото   частная территория   ёлка   
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В Горячегорске рабочие приехали к дому и срубили дерево, которое росло на частной территории. Позже чиновники заявили, что дерево было "аварийное". Правда, это никак не помешало поставить её в соседнем Шарыпове на площади.

Жительница Шарыповского района обвинила власти в воровстве ёлки с частной территории. Несмотря на протесты соседей, ёлку срубили и увезли.

— Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила наша ныне покойная бабушка, ребенок Великой Отечественной войны,— рассказывает хозяйка елки.

Власти заявили, что дерево было опасным и гнилым. Мол, многие жители посёлка жаловались на это дерево и боялись, что оно упадёт.

Несмотря на то, что 20-метровое дерево было "гнилым", его установили в качестве центральной ёлки на площади.

— Высокое дерево давно росло в охранной зоне линии электропередачи. При ветре оно раскачивалось и легко могло задеть провода. В доме на улице Зеленой давно никто не жил, и участок сильно зарос сухостоем. Искра от соприкосновения веток с проводами легко могла вызвать возгорание. Жители улицы Зеленой неоднократно обращались к администрации поселка с просьбой спилить дерево. Об этом же писали и энергетики, — говорится в сообщении шарыповских властей. — Однако после смерти владелицы здания информации о ее наследниках, чтобы разобраться с деревом, у администрации города не было.


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Метки: Дерево   Россия   интересное   новый год   фото   частная территория   ёлка   
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3  комментария
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lekha-fil 18 минут назад
Да уж, ТС, ну ты и безграмотная чурка! "частница ВОВ".
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