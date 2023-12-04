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Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки

Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки

Автор:
04 декабря 2023 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бискит   готовка   гречка   изобретение   интересное   наука   фото   
1592
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Благо, этого добра у нас хватает. Россия занимает второе место в мире по производству гречки.

Учёные Уральского государственного экономического университета придумали замену для какао-порошка. Как ни странно, но это стала шелуха от гречки Пять лет назад авторы исследования начали работать над проектом и теперь их труды увенчались успехом, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Целью исследователей стало получение пищевого красителя, который можно будет добавлять в кондитерские изделия.

"Результат подтвердил гипотезу: порошком из лузги можно заменить 10 процентов какао, при этом шоколадный вкус у конечного продукта остается", - рассказали в пресс-службе УрГЭУ.

Сырья в России навалом. РФ занимает второе место в мире по производству гречки. Только на Урале гречкой засеяно более тысячи гектаров. От всего объёма переработанного зерна шелуха составляет 22%. С помощью компьютерной модели учёные разработали рецепты для кремов, бисквитов, кондитерской глазури. Для того чтобы использовать переработанную шелуху менять технологию приготовления не надо.

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Метки: Россия   бискит   готовка   гречка   изобретение   интересное   наука   фото   
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18  комментариев
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354
iskra 2 часа назад
А кофе можно заменить цикорием, но при этом кофейный вкус,конечно,останется.
Сливочное масло можно заменить пальмовым. Мясо можно заместить соей.
Все это уже проходили,и всё это задолбало уже тогда..
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1k
K_II_T 6 минут назад
И главное экономия на чём?
Какао плохо поставляется?

Кот-д'Ивуар плохо закупает нефтепродукты?
Да у них своей нефтепереработки нет.
Бензин, пластик, чермет закупают
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1k
K_II_T 13 минут назад
А когда гречку нормально очищать научатся?

Или задача британо-российских учёных придумать?
А контроль качества не их забота?
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7k
Нестерин Сергей 19 минут назад
Это из серии "можно жрать и саранчу"?
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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