Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки

Учёные Уральского государственного экономического университета придумали замену для какао-порошка. Как ни странно, но это стала шелуха от гречки Пять лет назад авторы исследования начали работать над проектом и теперь их труды увенчались успехом, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Целью исследователей стало получение пищевого красителя, который можно будет добавлять в кондитерские изделия.