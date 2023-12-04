Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки

Благо, этого добра у нас хватает. Россия занимает второе место в мире по производству гречки.
Учёные Уральского государственного экономического университета придумали замену для какао-порошка. Как ни странно, но это стала шелуха от гречки Пять лет назад авторы исследования начали работать над проектом и теперь их труды увенчались успехом, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Целью исследователей стало получение пищевого красителя, который можно будет добавлять в кондитерские изделия.
"Результат подтвердил гипотезу: порошком из лузги можно заменить 10 процентов какао, при этом шоколадный вкус у конечного продукта остается", - рассказали в пресс-службе УрГЭУ.
Сырья в России навалом. РФ занимает второе место в мире по производству гречки. Только на Урале гречкой засеяно более тысячи гектаров. От всего объёма переработанного зерна шелуха составляет 22%. С помощью компьютерной модели учёные разработали рецепты для кремов, бисквитов, кондитерской глазури. Для того чтобы использовать переработанную шелуху менять технологию приготовления не надо.
Источник:
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Сливочное масло можно заменить пальмовым. Мясо можно заместить соей.
Все это уже проходили,и всё это задолбало уже тогда..
Какао плохо поставляется?
Кот-д'Ивуар плохо закупает нефтепродукты?
Да у них своей нефтепереработки нет.
Бензин, пластик, чермет закупают
Или задача британо-российских учёных придумать?
А контроль качества не их забота?