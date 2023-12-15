630 тысяч рублей осудили у аэропорта за неубранный снег

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Толмачёво сдавал "Почте России" здание рядом с аэропортом. Арендодатели должны были следить за порядком, но как-то не задалось. Одним печальным вечером с крыши бахнул снег — чётенько на автомобили сотрудников. Четырём машинам нехило помяло капоты и крыши.
Представитель аэропорта сначала настаивал: кто арендует, тот пусть и убирается. Позже запел, что их спецы вообще-то кровли чистили. Не прокатило: суд встал на сторону почты.
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Метки: Видео Суд аэропорт неубранный снег снег уборка снега цщерб
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