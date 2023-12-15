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Жительницу Липецка, обратившуюся к Путину с вопросом о чистой воде, вызвали в полицию

Жительницу Липецка, обратившуюся к Путину с вопросом о чистой воде, вызвали в полицию

Автор:
15 декабря 2023 08:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: В.Путин   Наказали   видеообращение   липецк   полиция   прямая линия   чистая вода   
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Вот и первые итоги пресс-конференции подъехали...



Жители Кузьмино-Отвержского поселения Липецкой области недовольны качеством водоснабжения. Они жалуются, что воды в их домах либо нет совсем, либо она очень грязная. В декабре 2024 года заканчивается действие федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого можно было бы решить их проблемы, однако до сих пор так ничего и не сделано.   Отчаявшись найти помощь у местных коммунальщиков и чиновников, люди записали видеообращение к В.Путину.


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Информация об этом появилась на официальной странице Администрации поселения во "Вконтакте" еще 10 декабря.



Узнав об этом, местные власти засуетились.

«Чиновники немедленно в зимнее время без снятия проб пробурили скважину в деревне Давыдовка, что не говорит об обеспечении нашего поселения качественной водой», - рассказывает активистка.


В местных СМИ появилось сообщение о том, что женщину, зачитывающую обращение к президенту, проверили в полиции на предмет административного нарушения закона.


«11 декабря на имя начальника ОМВД России по Липецкому району, полковника полиции П.В. Попова от заместителя главы администрации Липецкого муниципального района В.В. Дегтярева поступило заявление о проведении проверки и нахождения лиц, причастных к записи данного видеообращения, и принятии мер по привлечению их к ответственности, то есть наказать штрафом за административное правонарушение в размере 15 000 рублей», - сообщается в Телеграм-канале "Липецкий район".


В результате Людмилу Юрьевну Кузменкову, которая озвучивала это обращение, допросили в полиции.


Россияне интересуются: с каких это пор запись видеообращения к президенту может рассматриваться как нарушение административного порядка?

"Неужели чиновники реально считают, что обращение к президенту нашей страны является митингом?!!! В демократическом государстве жители имеют право обратиться к кому угодно, в том числе и к президенту!" - негодуют жители Липецка.

В соцсетях пояснили, как можно было избежать преследования.


Тем, кто соберётся записывать новые видеообращения, - на заметку.

Источник:

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Метки: В.Путин   Наказали   видеообращение   липецк   полиция   прямая линия   чистая вода   
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48  комментариев
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2k
Илья 2 часа назад
Если это правда то этого чиновника надо уволить .
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34k
Korolev 8 минут назад
Чтобы не попадать под закон о массовых мероприятиях нужно проводить подобные обращения у себя в голове. Максимум, на своей кухне в одиночестве. И ничего не записывать и никому не передавать.

Не думай!
Думаешь, не говори!
Говоришь, не записывай!
Записываешь, не подписывай!
Подписал, не удивляйся...
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3k
Александр Едигаров 13 минут назад
Это всё результат упразднения выборов (якобы для экономии бюджетных средств)
Человека посадили на должность и снимут когда решат в независимости от результативности его работы. Это порочная система у неё нет будущего в плане улучшения условий жизни для населения на местах.
Стимула нет как говорится.
Верните выборы люди сами решать кого поставить на руководство селом, районом, областью.
Тогда и спрос будет другой с чиновника и желание появится всё сделать как обещал что-бы на 2 срок идти.
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32k
Ashabad 13 минут назад
Никто не сомневался, что после прессухи Путина на фишках обязательно появится такое говно, как этот пост. Не было случая, чтобы на фишках не появился такой говновброс, пока путин устраивает такие прессухи.
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75
Sergei Timofeich 16 минут назад
Чиновников надо показательно расстреливать каждую пятницу,что бы знали,куда пришли и что им за это будет....
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4k
Glory to Urine! Полчаса назад
Зная наличие ципсошных и лживых ТГ-каналов, не верю. Нет никаких причин её куда-то вызывать.
Есть одно доказательство? Или будем верить чьим-то словам? Так что не ведитесь.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
75
Sergei Timofeich / 17 минут назад
Байден то здесь при каких делах?Совсем кукуха тронулась...
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4k
Chev Chelios 41 минуту назад
Вот сколько уже раз щелкали по носу зажравшимся чинушам в таких ситуациях, а все равно жизнь не учит.
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8k
rutt 48 минут назад
После того, как об этом стало известно, не завидую липецким чиновникам и ментам. Ради такого дела Бастрыкина от чурят отвлекут.
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6k
VL 51 минуту назад
на землях поселений засилье п.и.д.о.р.о.в, прикрывающихся служ. положением!!!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−8
673
Ринат Фамутдинов 56 минут назад
Лучшая защита это нападение!!! У чиновников очко сыграло и люди на х...рен виноваты, а они нет!!!
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10k
soar 57 минут назад
У главы администрации чувство самосохранения вообще отсутствует?
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58k
dima423 58 минут назад
Похоже на говновброс
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41k
Example 6.2.6 59 минут назад
Угу.. царь добрый, бояре- плохие.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, вроде, в ФЗ "О собраниях, митингах, ..." нет пункта "Здесь играем, а здесь не играем." Зарегистрировались бы и не было бы вопросов. Более того, скважина до Австралии была бы пробурена на этапе регистрации собрания. А так-то, песня знакомая - "ДОЛЖНЫ!". Представляю, "Уважаемый товарищ Байден! Мы, жители села Джоновка штата Алабама просим Вас заняться нашим водоснабжением и плохой дорогой до деревни Мэриевка..."
Никто никому ничего уже не должен, ибо тридцать с лишком лет, как наступил благословенный капитализм с жвачками и джинсами.
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6k
Alex Час назад
В этом вся суть нашей власти. Власти воров, ублюдков и предателей.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Глава администрации не просто дурак, а идиот и мерзкий человек, для которого люди - не люди. Похоже тут даже не Бастрыкин отреагирует. А сам Путин. Путин к идиотам во власти может по человечески относиться, может даже где-то и потерпеть их. Но вот чего не терпит президент, так это тех, кто во власти к людям относится непочеловечески.
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57
Мальчик в трусиках Max 12 минут назад
Конечно. Вот, например, Фургал сидит за "нечеловеческое отношение" к людям.
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да чиновникам наплевать.
Вон, подмосковная Балашиха утонула в снегу, перебои со светом, с НГ часть маршруток отменяют, удлинняя существующие рейсы, катастрофически не хватает врачей, хрен с ним взрослых - детских, мцд 4 - это отдельная жопа... И что? Чат Юрова забит жалобами, а он только об открытых катках рапортует...
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Ну женщину вызвать в полицию для взятия объяснения по заявлению были обязаны, но в данном случае, мое мнение, чиновник своей нахальностью и оху**анием, сам себе могилу выкопал.
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14k
кот базилий 2 часа назад
Кто к президенту обращается с "неудобными" вопросами обычно гнобить начинают по всем направлениям. Каждый сверчок......
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38k
Александр 2 часа назад
Если правда это, то не айс. Но, чувствую, что женщину в итоге расстреляли из базуки...
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