Жительницу Липецка, обратившуюся к Путину с вопросом о чистой воде, вызвали в полицию

Узнав об этом, местные власти засуетились.

«Чиновники немедленно в зимнее время без снятия проб пробурили скважину в деревне Давыдовка, что не говорит об обеспечении нашего поселения качественной водой», - рассказывает активистка.





В местных СМИ появилось сообщение о том, что женщину, зачитывающую обращение к президенту, проверили в полиции на предмет административного нарушения закона.





«11 декабря на имя начальника ОМВД России по Липецкому району, полковника полиции П.В. Попова от заместителя главы администрации Липецкого муниципального района В.В. Дегтярева поступило заявление о проведении проверки и нахождения лиц, причастных к записи данного видеообращения, и принятии мер по привлечению их к ответственности, то есть наказать штрафом за административное правонарушение в размере 15 000 рублей», - сообщается в Телеграм-канале "Липецкий район".





В результате Людмилу Юрьевну Кузменкову, которая озвучивала это обращение, допросили в полиции.





Россияне интересуются: с каких это пор запись видеообращения к президенту может рассматриваться как нарушение административного порядка?

"Неужели чиновники реально считают, что обращение к президенту нашей страны является митингом?!!! В демократическом государстве жители имеют право обратиться к кому угодно, в том числе и к президенту!" - негодуют жители Липецка.

В соцсетях пояснили, как можно было избежать преследования.



