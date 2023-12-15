Жительницу Липецка, обратившуюся к Путину с вопросом о чистой воде, вызвали в полицию

Вот и первые итоги пресс-конференции подъехали...
Жители Кузьмино-Отвержского поселения Липецкой области недовольны качеством водоснабжения. Они жалуются, что воды в их домах либо нет совсем, либо она очень грязная. В декабре 2024 года заканчивается действие федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого можно было бы решить их проблемы, однако до сих пор так ничего и не сделано. Отчаявшись найти помощь у местных коммунальщиков и чиновников, люди записали видеообращение к В.Путину.
Информация об этом появилась на официальной странице Администрации поселения во "Вконтакте" еще 10 декабря.
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Узнав об этом, местные власти засуетились.
«Чиновники немедленно в зимнее время без снятия проб пробурили скважину в деревне Давыдовка, что не говорит об обеспечении нашего поселения качественной водой», - рассказывает активистка.
В местных СМИ появилось сообщение о том, что женщину, зачитывающую обращение к президенту, проверили в полиции на предмет административного нарушения закона.
«11 декабря на имя начальника ОМВД России по Липецкому району, полковника полиции П.В. Попова от заместителя главы администрации Липецкого муниципального района В.В. Дегтярева поступило заявление о проведении проверки и нахождения лиц, причастных к записи данного видеообращения, и принятии мер по привлечению их к ответственности, то есть наказать штрафом за административное правонарушение в размере 15 000 рублей», - сообщается в Телеграм-канале "Липецкий район".
В результате Людмилу Юрьевну Кузменкову, которая озвучивала это обращение, допросили в полиции.
Россияне интересуются: с каких это пор запись видеообращения к президенту может рассматриваться как нарушение административного порядка?
"Неужели чиновники реально считают, что обращение к президенту нашей страны является митингом?!!! В демократическом государстве жители имеют право обратиться к кому угодно, в том числе и к президенту!" - негодуют жители Липецка.
В соцсетях пояснили, как можно было избежать преследования.
Тем, кто соберётся записывать новые видеообращения, - на заметку.
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Не думай!
Думаешь, не говори!
Говоришь, не записывай!
Записываешь, не подписывай!
Подписал, не удивляйся...
Человека посадили на должность и снимут когда решат в независимости от результативности его работы. Это порочная система у неё нет будущего в плане улучшения условий жизни для населения на местах.
Стимула нет как говорится.
Верните выборы люди сами решать кого поставить на руководство селом, районом, областью.
Тогда и спрос будет другой с чиновника и желание появится всё сделать как обещал что-бы на 2 срок идти.
И второй раз пройти всегда было очень трудно, а не как сейчас съездил в Москву и отдохнул и продлил полномочия)
Мне эти проблемы ненужно)
Так обрати внимание! Обращение было 14 декабря, а заява, значится , была ТРИ ДНЯ НАЗАД?
https://vk.com/lradmkuzmlip?w=wall-211289832_1219
Есть одно доказательство? Или будем верить чьим-то словам? Так что не ведитесь.
Никто никому ничего уже не должен, ибо тридцать с лишком лет, как наступил благословенный капитализм с жвачками и джинсами.
Вон, подмосковная Балашиха утонула в снегу, перебои со светом, с НГ часть маршруток отменяют, удлинняя существующие рейсы, катастрофически не хватает врачей, хрен с ним взрослых - детских, мцд 4 - это отдельная жопа... И что? Чат Юрова забит жалобами, а он только об открытых катках рапортует...