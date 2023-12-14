Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы

Про яйца, самолёты, кондиционеры, двойников и нейросети.
Это юбилейная двадцатая "Прямая линия". В этом году большую пресс-конференцию президента объединили с прямой линией. Вопросы задавали как журналисты, так и простые граждане. Два года это традиционное мероприятие не проводилось, народ истосковался по "Линии" и направил президенту более миллиона сообщений. Причём, как сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, очень много не вопросов, а слов поддержки.
В Твиттере сравнивают президентов. Но надо сказать, что всё-таки ВВП пользуется бумажками. Обычно на бумажках ему приносят всякие цифры: на сколько повысился ВВП, рост зарплат и другие удивительные показатели.
По последним данным на "Прямую линию" пришло 2 100 000 вопросов. Президент сказал, что "Дмитрий Сергеевич принёс такую кипку" с выжимкой из этих двух миллионов, и он с ними ознакомился.
ВВП начал с того, что финансовая система РФ устойчива, общество консолидировано, безработица и внешний долг сократились, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась.
Одним из первых был задан вопрос про вторую волну мобилизации.
Это по поводу запрета российским спортсменам выступать в составе национальной сборной. Кстати, ВВП не против выступления наших спортсменов на Олимпиаде в нейтрально статусе. Говорит, что все и так знают, откуда спортсмен.
Скрины с вопросами - самая увлекательная часть "Прямой линии"
Вопрос про яйца задали! Пенсионерка из Краснодара сказала, что десяток яиц стоит от 180 до 220 рублей и предложила проводить "Прямую линию" три раза в год, чтобы решать все вопросы.
ВВП объяснил, что спрос на яйца увеличился, а объёмы производства - нет, к тому же вовремя не открыли импорт, вот цены и поднялись. Он назвал это недоработкой правительства и извинился за неё.
ВВП заявил, что надо развивать собственное самолётостроение. К 2030 году в России должны построить свыше тысячи самолётов.
Блиц:
- Совет молодёжи: береги честь смолоду, ставь перед собой амбициозные задачи
- Оливье или селёдка под шубой? Смотря что закусывать.
- Читает УК РФ и Лермонтова.
- Новогодние праздники надо проводить с семьёй.
А это ответ на финальный вопрос "Какой совет он дал бы себе образца 2000 года?".
Источник:
- Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
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- Разнесли в пух и прах: реакция на прямую линию с Владимиром Путиным
Может 2032 ? или 3023 ?
Старая чекистская привычка. Нас тоже этому учили.
а пиндосы денег не дают толком, а что вроде и дают, так по своим карманам распихивают.
1.Кругом враги.
2.Мы спасаем Украину.
3. На СВО одни успехи, потерь нет.
4. ВВП растет, экономика растет.
5. На западе все плохо, экономика в упадке.
6.Мы хорошие, а все вокруг плохие.
7.Европа нам завидует.
Ну и как обычно много воды, словоблудия.
Можно не смотреть.
С чего взяли, что кругом враги???
Наверное не включали даже???
Методичку выкинь, там дурь написана.
Обещали, что при коммунизме жить будем, таки где???
И что, там слова мы должны. Там нет слов я обязуюсь и гарантирую.
!Вася должен отье.бать соседку! Это желаемый результат.
!Я гарантирую, что Вася оте...т соседку! - это другая песня.
У нас в Саратове тоже есть школа в аварийном состоянии, но она закрыта лет 10.
Но она числится школой.
Большинство школ объединены, как и в Москве например, под одним номером до 7-8 зданий, под единой дирекцией.
Меньше школ стало, конечно меньше. закрывают довоенные здания на 150 человек пару штук, строят одну на 1200.
Надо не по зданиям считать а по посадочным местам.
Второй смены почти не осталось в России, а раньше все школы в 2 смены пахали.
Но пытаться доказать Вам очевидное смысла не имеет.
Закрыли в Саратове аэропорт ЗАКРЫЛИ, можно визжать бесконечно, - закрыли аэропорты!!!
Да по факту закрыли, но ведь не орёте что НОВЫЙ построили??? А почему???