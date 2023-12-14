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Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы

Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы

Автор:
14 декабря 2023 12:18
Сообщество : Политика
Метки: Итоги года   Песков   Политика   Президент   Путин   вопросы   прямая линия   
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Про яйца, самолёты, кондиционеры, двойников и нейросети.

Это юбилейная двадцатая "Прямая линия". В этом году большую пресс-конференцию президента объединили с прямой линией. Вопросы задавали как журналисты, так и простые граждане. Два года это традиционное мероприятие не проводилось, народ истосковался по "Линии" и направил президенту более миллиона сообщений. Причём, как сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, очень много не вопросов, а слов поддержки.

В Твиттере сравнивают президентов. Но надо сказать, что всё-таки ВВП пользуется бумажками. Обычно на бумажках ему приносят всякие цифры: на сколько повысился ВВП, рост зарплат и другие удивительные показатели.


По последним данным на "Прямую линию" пришло 2 100 000 вопросов. Президент сказал, что "Дмитрий Сергеевич принёс такую кипку" с выжимкой из этих двух миллионов, и он с ними ознакомился.

Будет ли задан важнейший вопрос про цену на яйца?



ВВП начал с того, что финансовая система РФ устойчива, общество консолидировано, безработица и внешний долг сократились, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась.



Одним из первых был задан вопрос про вторую волну мобилизации.


Это по поводу запрета российским спортсменам выступать в составе национальной сборной. Кстати, ВВП не против выступления наших спортсменов на Олимпиаде в нейтрально статусе. Говорит, что все и так знают, откуда спортсмен.



Скрины с вопросами - самая увлекательная часть "Прямой линии"



Вопрос про яйца задали! Пенсионерка из Краснодара сказала, что десяток яиц стоит от 180 до 220 рублей и предложила проводить "Прямую линию" три раза в год, чтобы решать все вопросы.




ВВП объяснил, что спрос на яйца увеличился, а объёмы производства - нет, к тому же вовремя не открыли импорт, вот цены и поднялись. Он назвал это недоработкой правительства и извинился за неё.


ВВП заявил, что надо развивать собственное самолётостроение. К 2030 году в России должны построить свыше тысячи самолётов.


Блиц:


  • Совет молодёжи: береги честь смолоду, ставь перед собой амбициозные задачи
  • Оливье или селёдка под шубой? Смотря что закусывать.
  • Читает УК РФ и Лермонтова.
  • Новогодние праздники надо проводить с семьёй.



А это ответ на финальный вопрос "Какой совет он дал бы себе образца 2000 года?".

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Метки: Итоги года   Песков   Политика   Президент   Путин   вопросы   прямая линия   
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63  комментария
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17k
Женя 4 часа назад
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Алексей 58 минут назад
кому на руси жить хорошо спросили? столько болтовни, а воз и ныне там...
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Миха 2 часа назад
Погодите - Космические Яйца - был же фильм такой!
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portroy 2 часа назад
А закадровый смех, как в комедийных сериалах, был?
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1k
Страж 2 часа назад
Такой позор. Президент про цены на яйца разговаривает. Позорище.
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60k
Олег 2 часа назад
Одесса- русский город!!!
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4k
Сергей С 2 часа назад
>> ВВП заявил, что надо развивать собственное самолётостроение. К 2023 году в России должны построить свыше 1000 самолётов.
Может 2032 ? или 3023 ?
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11
Дмитрий Бояринцев 2 часа назад
Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Гениально!
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1k
investas 3 часа назад
Ладно, пока пусть трепит, а я пойду яйца закуплю на нг поди с турции уже привлезли)
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16k
Типа граф 3 часа назад
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Типа граф 3 часа назад
А на провокационные вопросы я не отвечаю !
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Vital Idol 4 часа назад
музыкальная пауза...
Ссылка www.youtube.com
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a6m5 5 часов назад
Как всегда много слов, а реально полезной информации в ответах минимум или вообще нет.
Старая чекистская привычка. Нас тоже этому учили.
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Ли Харви Освальд 5 часов назад
Здесь будет лютая битва между кремлеботами и ципсошниками, хохлами и поцреотами, либералами и демократами, адекватными и ZOVбированными. А в конце придут админы и всех вычистят по своему разумению
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422
guess 5 часов назад
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Ноутбуки Накомоде 5 часов назад
Включил ради интереса. Ничего нового.
1.Кругом враги.
2.Мы спасаем Украину.
3. На СВО одни успехи, потерь нет.
4. ВВП растет, экономика растет.
5. На западе все плохо, экономика в упадке.
6.Мы хорошие, а все вокруг плохие.
7.Европа нам завидует.
Ну и как обычно много воды, словоблудия.
Можно не смотреть.
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3k
portroy 5 часов назад
"– Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору."
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Николай Дмитрич

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