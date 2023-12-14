Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы

Это юбилейная двадцатая "Прямая линия". В этом году большую пресс-конференцию президента объединили с прямой линией. Вопросы задавали как журналисты, так и простые граждане. Два года это традиционное мероприятие не проводилось, народ истосковался по "Линии" и направил президенту более миллиона сообщений. Причём, как сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, очень много не вопросов, а слов поддержки.