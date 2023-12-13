"Сидите дома или обходите это место": в Дзержинске подростки решили поиграть в "бандитов" и создали ОПГ





Некоторые пользователи соцсетей уверены, что вся эта самодеятельность - следствие романтизации нашумевшего сериала "Слово пацана" - вот и название ОПГ соответствующие ("Чушпаны" и т.д.) Почему-то подростки не задумываются о том, что все герои сериала (кстати, в основу фильма легли реальные события и прообразы героев - реальные люди) плохо кончили, зато тинейджерам нравится сама атмосфера и братство, царившие в бандах малолетних преступников.

А вот другие пользователи уверены, что вся эта подростковая вакханалия - из-за недосмотра родителей и школы. Дескать, предоставлены дети сами себе, потому и ввязываются в плохие истории. А сериал тут совершенно не при чем.



