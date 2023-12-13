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"Сидите дома или обходите это место": в Дзержинске подростки решили поиграть в "бандитов" и создали ОПГ

"Сидите дома или обходите это место": в Дзержинске подростки решили поиграть в "бандитов" и создали ОПГ

Автор:
13 декабря 2023 13:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дзержинск   Нижегородская область   малолетние бандиты   опг   подростковая преступность   полиция   слово пацана   
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Зумеры "делят территорию" и предупреждают о местах будущих замесов.

Подростки Нижегородской области решили, что им скучно живётся и создали ОПГ. В Телеграм-канале они пишут о своих буднях, извещают о местах будущих стычек с другими "бандами" малолетних и предупреждают, что в такое-то место тогда-то лучше не соваться - можно огрести.



В одном из постов от 10 декабря размещена карта города, поделённого на «районы», которые якобы контролируют те или иные группировки. Также в этом посте сообщается о месте будущей стычки - на ул. Пирогова.

В посте от 11-го декабря они сообщили о том, что один из их товарищей «в очень тяжёлом состоянии лежит в реанимации». Достоверна ли эта информация или она появилась ради создания определённого имиджа и увеличения количества подписчиков, пока неизвестно.


Также в Сети появилось видеообращение одного из участников ОПГ, который обозначил место, где собирается быть вместе со своими товарищами, выразив готовность участвовать в драке.



Некоторые пользователи соцсетей уверены, что вся эта самодеятельность - следствие романтизации нашумевшего сериала "Слово пацана" - вот и название ОПГ соответствующие ("Чушпаны" и т.д.) Почему-то подростки не задумываются о том, что все герои сериала (кстати, в основу фильма легли реальные события и прообразы героев - реальные люди) плохо кончили, зато тинейджерам нравится сама атмосфера и братство, царившие в бандах малолетних преступников.


А вот другие пользователи уверены, что вся эта подростковая вакханалия - из-за недосмотра родителей и школы. Дескать, предоставлены дети сами себе, потому и ввязываются в плохие истории. А сериал тут совершенно не при чем.


Сами юные ОПГ-шники отрицают, что сериал повлиял на их выбор "хобби" и говорят, что занимались этим беспределом давно.



После появления о них информации в Сети создатель телеграм-канала ОПГ сообщил, что ему пришлось побывать у правоохранителей и сдать некоторых дружбанов А еще он удалил практически весь контент из канала, но заверил, что бить членов других банд малолетних не бросит.


Официальной информации о внимании полиции к "детишечкам" пока нет. Возможно, что все эти истории - лишь побасенки ради хайпа.


А вот о другой истории - уже реальной - ранее писали многие СМИ. Не так давно в той же Нижегородской области полиция задержала трёх подростков, жестоко избивших школьников. Группа 13-15-летних пацанов поставили на колени 12-летних мальчишек и заставила просить их прощения. Говорят, что таким образом хотели заступиться за девочку, которую якобы ударили малолетки.


Выяснилось, что двое из задержанных, – 13 и 14 лет – состоят на учете в ПДН, и сейчас решается вопрос о помещении нападавших в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.


Что касается пресловутого сериала "Слово пацана", то в его очередную серию добавили спойлеры-пометки о трагической судьбе персонажей, а в титры — телефон горячей линии для родителей подростков. Может, это заставит подростков задуматься о последствиях такой романтичной игры в бандитов?

Источник:

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Метки: Видео   Дзержинск   Нижегородская область   малолетние бандиты   опг   подростковая преступность   полиция   слово пацана   
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59  комментариев
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12k
Владимир 2 часа назад
Ну удачи, в думе как раз рассматривают закон о снижении возраста уголовной ответственности. Надеюсь примут.
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903
AlexG 7 минут назад
"Может, это заставит подростков задуматься о последствиях такой романтичной игры в бандитов?"
А может пора просто не показывать эту еб..лу? Сначала насоздают фильмов-провокаций для неокрепших щенячих мозгов, а потом удивляются... Долб...ебы!
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8k
Echo 16 минут назад
Сколько дури зря пропадает, выдать всем лопаты и пусть свои районы от снега почистят
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7k
Андрей Крылов 17 минут назад
За такими, вроде как детскими группами всегда стоят кураторы вплоть до вражеских служб. Желаю удачи нашему ФСБ ы установлени и уничтодении оных. А родителям подростков надор бы держать ушки на макушке. Чтоб е было мучительно стыжно за дурных чад. Как не крути, а подростки очень подвердены самым разным влияниям.
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808
Михаил 23 минуты назад
Ктонить психанет, сгоняет к этим малолетним даунам, ввалит им хорошенько, а они потом будут с обоссаными штанами в слезах писать заявы что их не за что побили злые дядьки...
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32k
Ashabad Полчаса назад
Мы в детстве играли в "Дартаньяна". Эти играют в "Слово пацана".
"Хороший" сериальчик.
ЗЫ На всякий случай поставил
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2k
Hans Полчаса назад
Собственно, что можно ожидать если в стране культ криминальной романтики и понятий.
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38k
Александр Полчаса назад
Вот посмотрел я этот сериал... Первое, что в сериале показано, что всех этих малолеток каждый день нещадно пиз...бьют, как "свои", так и чужие. Профит от всего их бандитизма весьма сомнительный. Собирается толпа - огребает по морде и расходится по домам, где тоже все плохо. И так каждую серию. Что там крутого нашли малолетние дебилы, я так и не понял.
К тому же нынешние малолетки не берут в расчет разницу во времени действия сериала и нынешними реалиями. Сейчас невозможно выхлопать магазин или торговую точку и не быть знанными, сейчас невозможно спрятаться в городе, чтоб тебя не нашли. Везде камеры, все фиксируется полицией. Да, на ваши драки менты не будут обращать внимания, бейте друг другу морды сколько хотите. Но стоит вам покалечить кого-то или убить, или ограбить, вас найдут через день. А в ментовке вы как на исповеди сольете всех и вся.
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58k
dima423 37 минут назад
В 90е всем было на все пох, и никто не следил за этим... а сейчас быстро все это пресечется...
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5k
foggen2 37 минут назад
Дебилы малолетние.......
Надеюсь самораспустятся быстрее,чем дел натворят.
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2k
tessio 43 минуты назад
Капитализм - каждый родитель выберет сам чем будет заниматься его ребенок, без всякой принудиловки, типа пионеров...
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792
Maxim Russo 45 минут назад
Срочно всех выловить и высечь ремнём прилюдно! Пока не поздно!
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12k
Григорий Бабкин 51 минуту назад
Дебилов ничто не заставит задуматься. Ибо, по умолчанию, они на это не способны. Так что премию им. тов. Дарвина им в руки. Самое подходящее. Сдох, значит не наплодит себе подобных, а в наше время это плюс ох*уеннейший. Дебил не может принести пользу. Тупо не умеет. Не способен обучиться. Так что вперёд и с песней.
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7k
Николай 51 минуту назад
Дебилы, а потом хором плачут, почему стреляют в школах... или на нарах уже только когда система через шестерни перетрет, тогда только доходит что не верный путь избрали...
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955
Flint 54 минуты назад
Насмотрятся гомна всякого - а потом у них шоколад не виноват. [мат]пков малолетних форсить.
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1k
Дмитрий 55 минут назад
Показали дебилам сериал, а смысл разжевать забыли. Теперь будем пожинать.
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45k
Игорь 55 минут назад
Запретили АУЕ, вакуум не заполнили, вот и получили... А сериал к этому только подтолкнул.

Заниматься надо с молодёжью, чтобы ни желания ни сил ни времени не оставалось на всякую хрень. Воспитывать надо молодёжь, и это не только "Разговоры о важном".
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380
Z Z Игорь 23 минуты назад
Толку-то воспитывать? В союзе воспитывали и чем это помогло?
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38k
russger Час назад
Главное, что бы "левых" людей не зацепили. А так пусть валят друг друга, меньше биомусора будет в городе
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29k
Alex Час назад
Ндааа,,,, я название этого кино случайно в "интернетах" узнал...
Не смотрел и не собираюсь, но распиарили эту картину знатно, на каждом столбе об этом речь идёт...
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6k
alex Час назад
Дебилизм
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−1
Ли Харви Освальд Час назад
Скорлупа
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