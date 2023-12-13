"Сидите дома или обходите это место": в Дзержинске подростки решили поиграть в "бандитов" и создали ОПГ

Зумеры "делят территорию" и предупреждают о местах будущих замесов.
Подростки Нижегородской области решили, что им скучно живётся и создали ОПГ. В Телеграм-канале они пишут о своих буднях, извещают о местах будущих стычек с другими "бандами" малолетних и предупреждают, что в такое-то место тогда-то лучше не соваться - можно огрести.
В одном из постов от 10 декабря размещена карта города, поделённого на «районы», которые якобы контролируют те или иные группировки. Также в этом посте сообщается о месте будущей стычки - на ул. Пирогова.
В посте от 11-го декабря они сообщили о том, что один из их товарищей «в очень тяжёлом состоянии лежит в реанимации». Достоверна ли эта информация или она появилась ради создания определённого имиджа и увеличения количества подписчиков, пока неизвестно.
Также в Сети появилось видеообращение одного из участников ОПГ, который обозначил место, где собирается быть вместе со своими товарищами, выразив готовность участвовать в драке.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Некоторые пользователи соцсетей уверены, что вся эта самодеятельность - следствие романтизации нашумевшего сериала "Слово пацана" - вот и название ОПГ соответствующие ("Чушпаны" и т.д.) Почему-то подростки не задумываются о том, что все герои сериала (кстати, в основу фильма легли реальные события и прообразы героев - реальные люди) плохо кончили, зато тинейджерам нравится сама атмосфера и братство, царившие в бандах малолетних преступников.
А вот другие пользователи уверены, что вся эта подростковая вакханалия - из-за недосмотра родителей и школы. Дескать, предоставлены дети сами себе, потому и ввязываются в плохие истории. А сериал тут совершенно не при чем.
Сами юные ОПГ-шники отрицают, что сериал повлиял на их выбор "хобби" и говорят, что занимались этим беспределом давно.
После появления о них информации в Сети создатель телеграм-канала ОПГ сообщил, что ему пришлось побывать у правоохранителей и сдать некоторых дружбанов А еще он удалил практически весь контент из канала, но заверил, что бить членов других банд малолетних не бросит.
Официальной информации о внимании полиции к "детишечкам" пока нет. Возможно, что все эти истории - лишь побасенки ради хайпа.
А вот о другой истории - уже реальной - ранее писали многие СМИ. Не так давно в той же Нижегородской области полиция задержала трёх подростков, жестоко избивших школьников. Группа 13-15-летних пацанов поставили на колени 12-летних мальчишек и заставила просить их прощения. Говорят, что таким образом хотели заступиться за девочку, которую якобы ударили малолетки.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Выяснилось, что двое из задержанных, – 13 и 14 лет – состоят на учете в ПДН, и сейчас решается вопрос о помещении нападавших в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Что касается пресловутого сериала "Слово пацана", то в его очередную серию добавили спойлеры-пометки о трагической судьбе персонажей, а в титры — телефон горячей линии для родителей подростков. Может, это заставит подростков задуматься о последствиях такой романтичной игры в бандитов?
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А может пора просто не показывать эту еб..лу? Сначала насоздают фильмов-провокаций для неокрепших щенячих мозгов, а потом удивляются... Долб...ебы!
"Хороший" сериальчик.
ЗЫ На всякий случай поставил
К тому же нынешние малолетки не берут в расчет разницу во времени действия сериала и нынешними реалиями. Сейчас невозможно выхлопать магазин или торговую точку и не быть знанными, сейчас невозможно спрятаться в городе, чтоб тебя не нашли. Везде камеры, все фиксируется полицией. Да, на ваши драки менты не будут обращать внимания, бейте друг другу морды сколько хотите. Но стоит вам покалечить кого-то или убить, или ограбить, вас найдут через день. А в ментовке вы как на исповеди сольете всех и вся.
А если к подросткам относиться как с взрослым, то можно как в Британии, где 12-летних бродяжек вешали.
Тут надо понимать: или подросткам разрешено всё, но при этом они отвечают по перед законом как взрослые, или подросткам даются послабления но при этом и делаются ограничения по возможностям.
Надеюсь самораспустятся быстрее,чем дел натворят.
Заниматься надо с молодёжью, чтобы ни желания ни сил ни времени не оставалось на всякую хрень. Воспитывать надо молодёжь, и это не только "Разговоры о важном".
Не смотрел и не собираюсь, но распиарили эту картину знатно, на каждом столбе об этом речь идёт...