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Милые воры: в Санкт-Петербурге настоящие джентльмены ограбили ювелирный магазин

Милые воры: в Санкт-Петербурге настоящие джентльмены ограбили ювелирный магазин

Автор:
13 января 2023 12:41
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воры   джентельмены   интересное   милота   ограбление   питер   фото   
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Мы привыкли считать, что все грабители — жестокие преступники, которые не остановятся ни перед чем ради наживы. Однако в культурной столице России даже воры ведут себя как джентльмены. Трое мужчин ворвались в ювелирный магазин. Двое воров похитили изделия, а третий держал в руках обрез и дружелюбно похлопывал продавщицу по плечу.

На Большой Московской улице в Санкт-Петербурге произошло ограбление. Воры в шапках, медицинских масках и с обрезом ворвались в магазин, угрожали персоналу оружием. Двое парней разбили витрину и похитили ювелирные изделия.

Пока они набивали карманы золотом и каменьями, третий грабитель присматривал за продавщицей. Он дружески приобнял её и похлопывал по плечу, успокаивая.

Похлопав сотрудницу по плечу, грабители скрылись. Сумма ущерба устанавливается.

Две недели назад в том же Питере грабитель ломбарда принялся успокаивать расплакавшуюся сотрудницу. Мужчина пришёл поживиться, и начал общение с угроз, но, увидев состояние кассира, расчувствовался и стал уговаривать девушку не плакать и не бояться.

В Питере даже воры вежливые и не лишены сострадания!


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Метки: видео   воры   джентельмены   интересное   милота   ограбление   питер   фото   
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15  комментариев
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55k
alertol 2 часа назад
Только вот не всегда в таких магазинах всё оформлено легально, возможно страховка не покроет убытки и придут "братки из 90-ых" и продавщица потом продаст квартиру чтоб покрыть убытки, потому что на кого-то же надо спихнуть (ну а если у неё нет квартиры то поедет кататься на машине, в багажнике, в разных пакетах...)
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657
Kra Полчаса назад
"Вежливость - оружие вора!... Ты - на третьем, ты - на пятом. Выполнять!" (с)
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24k
Егор Час назад
Зашел к жене на работу.
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9k
Shtoppi Час назад
тоже вежливый, тоже питер
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вежливое поведение не отменяет ответственность от содеянного.
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24k
Serg2001 Час назад
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9k
SSD Час назад
Не воры, а гардемарины...

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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Похлопал по плечу. Дальше будет: спасибо, что не убил?
Нет уж, вор он и есть вор, как бы себя не вёл. И место такому в тюрьме (с)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322598



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