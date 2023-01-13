Милые воры: в Санкт-Петербурге настоящие джентльмены ограбили ювелирный магазин

На Большой Московской улице в Санкт-Петербурге произошло ограбление. Воры в шапках, медицинских масках и с обрезом ворвались в магазин, угрожали персоналу оружием. Двое парней разбили витрину и похитили ювелирные изделия.

Пока они набивали карманы золотом и каменьями, третий грабитель присматривал за продавщицей. Он дружески приобнял её и похлопывал по плечу, успокаивая.