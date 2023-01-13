Милые воры: в Санкт-Петербурге настоящие джентльмены ограбили ювелирный магазин

Мы привыкли считать, что все грабители — жестокие преступники, которые не остановятся ни перед чем ради наживы. Однако в культурной столице России даже воры ведут себя как джентльмены. Трое мужчин ворвались в ювелирный магазин. Двое воров похитили изделия, а третий держал в руках обрез и дружелюбно похлопывал продавщицу по плечу.
На Большой Московской улице в Санкт-Петербурге произошло ограбление. Воры в шапках, медицинских масках и с обрезом ворвались в магазин, угрожали персоналу оружием. Двое парней разбили витрину и похитили ювелирные изделия.
Пока они набивали карманы золотом и каменьями, третий грабитель присматривал за продавщицей. Он дружески приобнял её и похлопывал по плечу, успокаивая.
Похлопав сотрудницу по плечу, грабители скрылись. Сумма ущерба устанавливается.
Две недели назад в том же Питере грабитель ломбарда принялся успокаивать расплакавшуюся сотрудницу. Мужчина пришёл поживиться, и начал общение с угроз, но, увидев состояние кассира, расчувствовался и стал уговаривать девушку не плакать и не бояться.
В Питере даже воры вежливые и не лишены сострадания!
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Нет уж, вор он и есть вор, как бы себя не вёл. И место такому в тюрьме (с)
Ювелирку выставить в рабочий день, это грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору! Можно двенашку схлопотать!