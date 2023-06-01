В Питере лось устроил соревнования на скорость с поездом

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В Санкт-Петербурге машинисты заметили лося, который попытался посоревноваться в скорости с поездом. Один из мужчин запечатлел сохатого.
Финал забега вышел болезненным. Животное подбежало к краю платформы, где оступилось и упало. После падения лось поднялся и побежал в другую сторону.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Там рядом большой лес начинается. Лоси там не так что бы совсем редкость.