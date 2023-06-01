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В Питере лось устроил соревнования на&nbsp;скорость с&nbsp;поездом

В Питере лось устроил соревнования на скорость с поездом

Автор:
01 июня 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Санкт-Петербург   видео   животные   лось   питер   
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В Санкт-Петербурге машинисты заметили лося, который попытался посоревноваться в скорости с поездом. Один из мужчин запечатлел сохатого.

Финал забега вышел болезненным. Животное подбежало к краю платформы, где оступилось и упало. После падения лось поднялся и побежал в другую сторону.


В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   видео   животные   лось   питер   
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4  комментария
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6k
livaneth 2 часа назад
У лосей сейчас гон? Если так, то всё возможно.
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28k
Serg2001 21 минуту назад
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15k
banzai7 42 минуты назад
Лосось.
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22k
sanchesS80 2 часа назад
Если это Девяткино, то уже Ленинградская область.
Там рядом большой лес начинается. Лоси там не так что бы совсем редкость.
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