В Питере неравнодушный мужик не дал соседу спрыгнуть с балкона

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Мог и сам сорваться, но не испугался и спас человека.
Вчера в питерском Мурино провели спасательную операцию. Парень стоял на краю балкона и собирался сигануть вниз. Вероятно, был под хмельком или ещё под кое-чем.
А главным героем операции стал неравнодушный гражданин. Он спустился сверху, упёрся ногой в загривок горе-суициднику и отправил его в надёжные объятия полицейских.
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