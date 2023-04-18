В Питере неравнодушный мужик не дал соседу спрыгнуть с балкона

Вчера в питерском Мурино провели спасательную операцию. Парень стоял на краю балкона и собирался сигануть вниз. Вероятно, был под хмельком или ещё под кое-чем.

А главным героем операции стал неравнодушный гражданин. Он спустился сверху, упёрся ногой в загривок горе-суициднику и отправил его в надёжные объятия полицейских.