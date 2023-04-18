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В Питере неравнодушный мужик не дал соседу спрыгнуть с балкона

В Питере неравнодушный мужик не дал соседу спрыгнуть с балкона

Автор:
18 апреля 2023 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Мурино   балкон   видео   гражданин   питер   полицейские   спасение   
1767
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Мог и сам сорваться, но не испугался и спас человека.

Вчера в питерском Мурино провели спасательную операцию. Парень стоял на краю балкона и собирался сигануть вниз. Вероятно, был под хмельком или ещё под кое-чем.

А главным героем операции стал неравнодушный гражданин. Он спустился сверху, упёрся ногой в загривок горе-суициднику и отправил его в надёжные объятия полицейских.

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Метки: Мурино   балкон   видео   гражданин   питер   полицейские   спасение   
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9  комментариев
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8k
Том Сойер Час назад
Настоящий мужик!!!!
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5k
alex 8 минут назад
мне ваще на всех соседей пох, кроме прост итутки с 5го этажа
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981
Николай 10 минут назад
К психотерапевту сходил бы лучше. Антидепрессанты не плохо приводят бошку в порядок. Только не к психологу=)
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293
Вася Васильев 20 минут назад
Теперь у пухлого будет цель в жизни...
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5k
мемфрид 22 минуты назад
Мурино, Девяткино, Парнас. Одни прогульщики с балконов...
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45k
turyst Час назад
А муж с ружьём где?
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21k
Davy Jones Час назад
В Питере опять тревожно! Впрочем ничего нового
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57k
Опиум для народа Час назад
Видать хороший сосед. Я бы своего соседа снизу еще и подтолкнул бы.
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10k
Бритва Час назад
4й этаж? больно же было бы падать.
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August

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