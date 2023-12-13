В Екатеринбурге мужчина перенес пожилую женщину на руках через дорогу

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Ничего добрее мы сегодня уже не увидим! В Екатеринбурге мужчина перенес пенсионерку на руках через дорогу. Очевидцы засняли этот трогательный случай.
— Бабушка была на низком старте, но никак не могла решиться перейти дорогу. Мужчина взял ее на руки и перенес, — отметил автор видео.
Очевидцы тепло отреагировали на ролик и поблагодарили народного героя. Горожане считают, что он «настоящий мужчина» и «красавчик»!
— Молодец! А у бабушки сразу настроение улучшилось. В таком возрасте — и на руках носят!
— И бабуле помог, и сам разогрелся
— Не перевелись еще доблестные богатыри!
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