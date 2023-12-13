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В&nbsp;Екатеринбурге мужчина перенес пожилую женщину на&nbsp;руках через дорогу

В Екатеринбурге мужчина перенес пожилую женщину на руках через дорогу

Автор:
13 декабря 2023 10:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бабушка   екатеринбург   забота   люди   милота   позитив   
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Ничего добрее мы сегодня уже не увидим! В Екатеринбурге мужчина перенес пенсионерку на руках через дорогу. Очевидцы засняли этот трогательный случай.

— Бабушка была на низком старте, но никак не могла решиться перейти дорогу. Мужчина взял ее на руки и перенес, — отметил автор видео.

Очевидцы тепло отреагировали на ролик и поблагодарили народного героя. Горожане считают, что он «настоящий мужчина» и «красавчик»!

— Молодец! А у бабушки сразу настроение улучшилось. В таком возрасте — и на руках носят!


— И бабуле помог, и сам разогрелся


— Не перевелись еще доблестные богатыри!

Источник:

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Метки: Видео   бабушка   екатеринбург   забота   люди   милота   позитив   
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7  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
а ей в другую сторону надо было...
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1k
Страж Полчаса назад
Бабуля в К.Б. помчалась.
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17k
sos1960sos 2 часа назад
Это что! У нас в Питере мужчина унёс пожилую женщину так далеко, что она потом целые сутки обратно домой добиралась...
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
"А может это плохая бабушка....или ей туда вообще не надо ......"
Дядьке + 100500 к морали и уважухи )))
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