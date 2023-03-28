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Дружба: парень поднял настроение уличным торговцам из Китая

Дружба: парень поднял настроение уличным торговцам из Китая

Автор:
28 марта 2023 12:17
Метки: Реакция   видео   дружба   люди   милота   позитив   рынок   
1540
1
1

Парень решил порадовать китайских уличных торговцев, зарабатывающих на одном из рынков. Он дарил незнакомцам хорошо известную в России шоколадку и желал им хорошего дня.

Дружба двух стран.

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Метки: Реакция   видео   дружба   люди   милота   позитив   рынок   
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20  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
как сразу взгляд меняется ..доброта спасет мир.
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44k
turyst 19 минут назад
Всё хорошо, конечно.
Но вот я бы не рискнул есть чторто, что мне дал незнакомый человек на улице. Тем более, если это блогер.

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74k
Viktor 24 минуты назад
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9k
Бритва 40 минут назад
а чё такая маленькая дружба
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10k
Б.Касторский 42 минуты назад
Вот китайцам я особо не верю. У них есть только свои интересы. Сейчас улыбается и готов подтвердить что угодно. А сам уже думает какую выгоду получит.
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31k
Ashabad 49 минут назад
60 лет назад, когда Хрущёв рассорился с Китаем - это была трагическая ошибка советского руководства
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