Дружба: парень поднял настроение уличным торговцам из Китая

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Парень решил порадовать китайских уличных торговцев, зарабатывающих на одном из рынков. Он дарил незнакомцам хорошо известную в России шоколадку и желал им хорошего дня.
Дружба двух стран.
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Но вот я бы не рискнул есть чторто, что мне дал незнакомый человек на улице. Тем более, если это блогер.
Смешной.
Я бы напомнил, что именно Китай был в то время достаточно агрессивен. Если помните то именно СССР спасал Китай от США при конфликте с Тайванем, заявив, что нападение на Китай будет нападением и на СССР (хорош разрыв? А это напомню 58 год).
Вам бы школу не стоило прогуливать, чтобы глупости не говорить.