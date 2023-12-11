Дело на 50 млн: грабители хотели оставить бизнесмена без богатства. Но перепутали сейфы

Затем бандиты взяли у бизнесмена ключ от квартиры, проникли в жилище и похитили один из сейфов, где должны были лежать 50 млн рублей и драгоценности. Богача они оставили в машине на территории АЗС.





Вскоре бизнесмен приехал домой и понял, что грабители перепутали сейфы и забрали не тот, где хранилось целое состояние.





Полиция Петербурга вместе с коллегами из регионов нашла и задержала всех четырех злодеев. В частности, двое из них находились в Чечне, еще один — в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело, всех фигурантов определили за решетку.