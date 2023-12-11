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Дело на 50 млн: грабители хотели оставить бизнесмена без богатства. Но перепутали сейфы

Дело на 50 млн: грабители хотели оставить бизнесмена без богатства. Но перепутали сейфы

Автор:
11 декабря 2023 11:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воры   грабители   криминал   перепутали   сейф   
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Дело было в Петербурге. Четверо злодеев затолкали местного предпринимателя в машину на парковке рынка. Они избили его и потребовали деньги. В карманах у коммерсанта оказались лишь 100 тыс. рублей, с которыми он благополучно расстался.

Затем бандиты взяли у бизнесмена ключ от квартиры, проникли в жилище и похитили один из сейфов, где должны были лежать 50 млн рублей и драгоценности. Богача они оставили в машине на территории АЗС.


Вскоре бизнесмен приехал домой и понял, что грабители перепутали сейфы и забрали не тот, где хранилось целое состояние.


Полиция Петербурга вместе с коллегами из регионов нашла и задержала всех четырех злодеев. В частности, двое из них находились в Чечне, еще один — в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело, всех фигурантов определили за решетку.

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Метки: Видео   воры   грабители   криминал   перепутали   сейф   
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14  комментариев
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6k
Alex 2 часа назад
Тупые чернжопые обезьяны. Вместо того, что бы сраные бороды отращивать, книжку лучше бы читали
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
Мразь бородатая
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25k
Илларион Забродов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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31
kamchadal1963 37 минут назад
Оба сейфа надо было брать, придурки.
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15k
Ivan 44 минуты назад
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9k
Zhora 48 минут назад
И снова преступники из тех, чью национальность нельзя называть..
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5k
Владимир Час назад
они по ходу вообще не хотят эволюционировать,как жили в прошлом набегами,так и живут.
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16k
Совранский 2 часа назад
Скоро МВД будут выкладывать не фотороботы, а просто фото бороды!!!
Они ж не указывают национальности, люди ж не догадываются)))
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39k
Седой 2 часа назад
Рафик не иноват???
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