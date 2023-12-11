Дело на 50 млн: грабители хотели оставить бизнесмена без богатства. Но перепутали сейфы

Дело было в Петербурге. Четверо злодеев затолкали местного предпринимателя в машину на парковке рынка. Они избили его и потребовали деньги. В карманах у коммерсанта оказались лишь 100 тыс. рублей, с которыми он благополучно расстался.
Затем бандиты взяли у бизнесмена ключ от квартиры, проникли в жилище и похитили один из сейфов, где должны были лежать 50 млн рублей и драгоценности. Богача они оставили в машине на территории АЗС.
Вскоре бизнесмен приехал домой и понял, что грабители перепутали сейфы и забрали не тот, где хранилось целое состояние.
Полиция Петербурга вместе с коллегами из регионов нашла и задержала всех четырех злодеев. В частности, двое из них находились в Чечне, еще один — в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело, всех фигурантов определили за решетку.
Источник:
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Они ж не указывают национальности, люди ж не догадываются)))