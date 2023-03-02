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Приговор на месте: неудачное уличное ограбление

Приговор на месте: неудачное уличное ограбление

Автор:
02 марта 2023 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   грабители   криминал   налёт   ограбление   
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Налетчики решили напасть на мужчину, который шёл по своим делам. Злоумышленники и представить себе не могли, что ограбление станет для них последним.

Смахивает на ловлю на живца. Хотя в жизни бывают разные совпадения. 


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Метки: в мире   видео   грабители   криминал   налёт   ограбление   
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9  комментариев
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2k
· · 47 минут назад
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27k
Юрий Минуту назад
На живца...

Ссылка www.youtube.com
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9k
Фомич 13 минут назад
Никаких "Руки вверх!" , "Стой, стрелять буду!" и первого выстрела в воздух...сразу к делу.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
как метко стреляет полицейский !!! это Бразилия ? хороший у них принцип ,став преступником это верная смерть. но идиотов всё что то не переводится.
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8k
Serjio Полчаса назад
Да как так то, в упор по лежачим не попал, за то по бегущим на расстоянии 2 из 2?
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4k
pinbalist Полчаса назад
Туда им и дорога.
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52k
dima423 58 минут назад
да уж, жестко там)
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