Приговор на месте: неудачное уличное ограбление

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Налетчики решили напасть на мужчину, который шёл по своим делам. Злоумышленники и представить себе не могли, что ограбление станет для них последним.
Смахивает на ловлю на живца. Хотя в жизни бывают разные совпадения.
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