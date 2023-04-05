Пакистанский вестерн: неудачное ограбление торговой точки

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Ограбление торговой точки в Пакистане закончилось не очень хорошо для одного из налётчиков. Сотрудник выждал момент и устроил неожиданную для злоумышленников перестрелку.
Правосудие по-пакистански
Отмороженный сотрудник торговой точки спутал планы грабителей.
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