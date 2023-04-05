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Пакистанский вестерн: неудачное ограбление торговой точки

Пакистанский вестерн: неудачное ограбление торговой точки

Автор:
05 апреля 2023 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Пакистан   в мире   видео   грабители   криминал   ограбление   
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Ограбление торговой точки в Пакистане закончилось не очень хорошо для одного из налётчиков. Сотрудник выждал момент и устроил неожиданную для злоумышленников перестрелку.

Правосудие по-пакистански

Отмороженный сотрудник торговой точки спутал планы грабителей.

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Метки: Пакистан   в мире   видео   грабители   криминал   ограбление   
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1  комментарий
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Игорь 10 минут назад
как он своих через дверь не положил?
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