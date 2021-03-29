Баран устроил погоню за велосипедистом

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Велосипедист просто хотел полюбоваться живописным видом и насладиться одиночеством, но у барана были другие планы.
Велосипедист Кит Эйли решил прокатиться в одиночку по тихой проселочной дороге в Канаде. В середине пути он заметил на тропинке перед собой темную фигуру. Это был баран. Он взглянул на велосипедиста и неожиданно погнался за ним. Барашек преследовал человека удивительно резво и настойчиво, будто собирался что-то ему продать.
Позже велосипедист узнал, что парнокопытного сталкера зовут Оззи. Он сбежал с фермы в поисках приключений на кудрявую пятую точку и случайно встретил Кита. Хозяйка Оззи рассказала, что он очень любит людей. Возможно, именно поэтому он и погнался за Китом. В конце дня барашек благополучно вернулся домой. А Кит пришел к нему в гости через неделю.
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PS Люлей он хотел продать велоси[мат]исту