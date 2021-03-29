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Баран устроил погоню за велосипедистом

Баран устроил погоню за велосипедистом (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Баран   Велосипедист   Погоня   видео   животные   забавно   фото   
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Велосипедист просто хотел полюбоваться живописным видом и насладиться одиночеством, но у барана были другие планы.

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Метки: Баран   Велосипедист   Погоня   видео   животные   забавно   фото   
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6  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Барашек преследовал человека удивительно резво и настойчиво, будто собирался что-то ему продать.

PS Люлей он хотел продать велоси[мат]исту
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7k
Сергей Полчаса назад
Весело, когда баран сзади отстал. Опасней когда он на дороге впереди.
Ссылка youtu.be
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55k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Все ясно. Пацана тупые овцы достали и он решил свалить - мир посмотреть. Бывает, чё...
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10
Герман Час назад
Вот это кстати идея! Типа велосипедист кругосветку делает,а баран не сдаётся!
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27k
Acu900 2 часа назад
Барашка любит людей. Люди тоже его очень любят :)))
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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