Баран устроил погоню за велосипедистом

Позже велосипедист узнал, что парнокопытного сталкера зовут Оззи. Он сбежал с фермы в поисках приключений на кудрявую пятую точку и случайно встретил Кита. Хозяйка Оззи рассказала, что он очень любит людей. Возможно, именно поэтому он и погнался за Китом. В конце дня барашек благополучно вернулся домой. А Кит пришел к нему в гости через неделю.