Медведь попытался забраться на крышу дома, чтобы добраться людей

Ты не ты, когда зол и голоден! Медведь решил догнать нескольких людей и устремился за ними на крышу небольшого здания. Косолапый "паркурщик" попал на видео.

0 Источник: Погоня косолапого агрессора была запечатлена одним из жителей небольшого населённого пункта, находящегося в окрестностях природного заповедника.



Дикий зверь попытался догнать забравшихся на крышу частной постройки двух молодых людей и продемонстрировал свои навыки в преодолении препятствий.

Судя по кадрам записи, косолапому экстремалу не хватило сноровки, чтобы забраться на вершину здания и продолжить погоню, после чего медведь решил покинуть шумное место и скрылся в лесной чаще. 2022-09-22T08:18:14+03:00 Судя по кадрам записи, косолапому экстремалу не хватило сноровки, чтобы забраться на вершину здания и продолжить погоню, после чего медведь решил покинуть шумное место и скрылся в лесной чаще.