Медведь попытался забраться на крышу дома, чтобы добраться людей

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Ты не ты, когда зол и голоден! Медведь решил догнать нескольких людей и устремился за ними на крышу небольшого здания. Косолапый "паркурщик" попал на видео.
Погоня косолапого агрессора была запечатлена одним из жителей небольшого населённого пункта, находящегося в окрестностях природного заповедника.
Дикий зверь попытался догнать забравшихся на крышу частной постройки двух молодых людей и продемонстрировал свои навыки в преодолении препятствий.
Дикий зверь попытался догнать забравшихся на крышу частной постройки двух молодых людей и продемонстрировал свои навыки в преодолении препятствий.
Судя по кадрам записи, косолапому экстремалу не хватило сноровки, чтобы забраться на вершину здания и продолжить погоню, после чего медведь решил покинуть шумное место и скрылся в лесной чаще.
Источник:
АНТИФИШКИ
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