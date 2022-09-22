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Медведь попытался забраться на крышу дома, чтобы добраться людей

Медведь попытался забраться на крышу дома, чтобы добраться людей

Автор:
22 сентября 2022 08:18
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   видео   животные   крыша   медведь   паркур   
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Ты не ты, когда зол и голоден! Медведь решил догнать нескольких людей и устремился за ними на крышу небольшого здания. Косолапый "паркурщик" попал на видео.

Источник:

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Метки: Погоня   видео   животные   крыша   медведь   паркур   
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3  комментария
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andrew789 19 минут назад
Мишка как ниндзя. Я при просмотре чуть кирпичей не наложил, а что чувствовали те люди на крыше?
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АлексЮстасу 23 минуты назад
Если не торопиться с набиванием текста заголовка, то медведь добрался бы ДО людей)))
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Константин 51 минуту назад
Да мишка просто сказать что-то хотел... или повестку вручить...
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