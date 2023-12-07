FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7967 постов • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Чиновник в прямом эфире возмутился просьбе жителей починить дорогу

Чиновник в прямом эфире возмутился просьбе жителей починить дорогу

Автор:
07 декабря 2023 16:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   жители   оренбургская область   ремонт дороги   село   скандал   совещание   чиновник   
1167
1
1

Впоследствии за свои слова ему пришлось извиняться.

В Оренбургской области глава Пречистинского сельсовета Евгений Мамонтов во время прямой линии с главой Оренбургского района Василием Шмариным возмутился из-за просьб жителей села Пречистенка отремонтировать дорогу на одной из улиц. Мамонтов отвечал на вопросы начальника по телефону и, судя по всему, не знал, что совещание проходит в прямом эфире. Поэтому высказал всё, что думает.


"Понаехали тут, дачники, половина деревни живет, а дороги просят", — заявил глава сельсовета.


Глава района после такого ответа посоветовал ему "думать башкой", а находившиеся в кабинете чиновники едва не рассмеялись.

Известно, что после неприятного инцидента глава Пречистинского сельсовета Мамонтов встретился с женщиной, которая обратилась к чиновникам с просьбой починить дорогу на улице Народной. Он извинился за свой грубый ответ и пообещал, что в следующем году дорожники проведут отсыпку одного участка улицы, а в 2025-м сделают капитальный ремонт на оставшейся части дороги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   жители   оренбургская область   ремонт дороги   село   скандал   совещание   чиновник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
117
Топор плывёт 43 минуты назад
Ключевая фраза "в прямом эфире". Он "получил" не зато, что ему плевать на людей, а за то, что он сказал об этом принародно. Люди в России знают, что чиновникам на них плевать, но обижаются, когда им об этом говорят в открытую. Тут главное пообещать, что через два года мы всё сделаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 13 минут назад
Это будит примерно вот так, как в этом ролике!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 47 минут назад
А че извинялся не в прямом эфире?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kucher 48 минут назад
А если не в прямом эфире, то можно говорить, всё что думаешь? А уж думают чиновники только о своём кармане. А людишки для них - грязь и холопы. Вот только в прямом эфире им нельзя этого говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
525
На хер ЗАПАД! 56 минут назад
В зону его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187629



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ
Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Юмор#люди#забавно#фильм#Ynews#улыбнуло#история
#в мире#машина#Прикол#аварии#позитив#кино#факты#Разное#удивительно#Москва
#автомобили#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#Автовсячина#США#дети#собака#инцидент
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! "Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом "Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который... В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой В РЖД уволили помощника машиниста, изобразившего половой акт с электричкой Крупнейший британский производитель одежды Marks &amp; Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим... Бывший друг Уилла Смита назвал актёра геем и рассказал, как он занимался любовью с коллегой Бывший друг Уилла Смита назвал актёра геем и рассказал, как он занимался любовью с коллегой «А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора полиции и пообещал отправить его на передовую «А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора...

На что жалуетесь?

Вернуться