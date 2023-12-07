Чиновник в прямом эфире возмутился просьбе жителей починить дорогу

Впоследствии за свои слова ему пришлось извиняться.
В Оренбургской области глава Пречистинского сельсовета Евгений Мамонтов во время прямой линии с главой Оренбургского района Василием Шмариным возмутился из-за просьб жителей села Пречистенка отремонтировать дорогу на одной из улиц. Мамонтов отвечал на вопросы начальника по телефону и, судя по всему, не знал, что совещание проходит в прямом эфире. Поэтому высказал всё, что думает.
"Понаехали тут, дачники, половина деревни живет, а дороги просят", — заявил глава сельсовета.
Глава района после такого ответа посоветовал ему "думать башкой", а находившиеся в кабинете чиновники едва не рассмеялись.
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Известно, что после неприятного инцидента глава Пречистинского сельсовета Мамонтов встретился с женщиной, которая обратилась к чиновникам с просьбой починить дорогу на улице Народной. Он извинился за свой грубый ответ и пообещал, что в следующем году дорожники проведут отсыпку одного участка улицы, а в 2025-м сделают капитальный ремонт на оставшейся части дороги.
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