Чиновник в прямом эфире возмутился просьбе жителей починить дорогу

В Оренбургской области глава Пречистинского сельсовета Евгений Мамонтов во время прямой линии с главой Оренбургского района Василием Шмариным возмутился из-за просьб жителей села Пречистенка отремонтировать дорогу на одной из улиц. Мамонтов отвечал на вопросы начальника по телефону и, судя по всему, не знал, что совещание проходит в прямом эфире. Поэтому высказал всё, что думает.





"Понаехали тут, дачники, половина деревни живет, а дороги просят", — заявил глава сельсовета.





Глава района после такого ответа посоветовал ему "думать башкой", а находившиеся в кабинете чиновники едва не рассмеялись.