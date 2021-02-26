В Старом Осколе глава совета при МВД устроил в магазине истерику

Из-за бракованного плюшевого медведя, которого он приобрел за 16 тысяч рублей. История очень неоднозначная, и в ней хороши обе стороны конфликта.
Председатель общественного совета УМВД в Старом Осколе и бывший глава крупнейшей агропромышленной компании "Стойленская нива" Андрей Генов устроил в цветочном магазине скандал с угрозами из-за бракованного плюшевого медведя.
Судя по видео с камер наблюдения, Генов приобрел на 12-летие дочери игрушку за 16 тысяч рублей, которая оказалась наспех зашита гнилыми нитками. По словам сотрудницы магазина, проблема была небольшой и ее готовы были решить, если бы покупатель вел себя подобающе.
Но вместо того, чтобы спокойно предъявить претензии и потребовать нового плюшевого медведя Андрей Генов стал материться, угрожать и швырять телефон сотрудницы магазина. Одну из своих угроз он, кстати, исполнил - на следующий день в магазин с проверкой заявились полицейские и представители торговой палаты.
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Журналисты связались с Андреем Геновым и он прокомментировал ситуацию со своей стороны. Он признал, что был неправ, сорвавшись на сотруднице магазина и, "готов перед ней извиниться и понести ответственность".
По его словам, крайнюю эмоциональность он проявил из-за того, что совсем недавно скончалась его жена и мама ребенка, которая обещала подарить дочери этого медведя на день рождения. Генов был очень раздосадован, когда привез игрушку на праздник девочке, а она заметила, что на спине медведя разошелся шов. Как уверяет мужчина, праздник дочери, которая сильно переживала утрату, был испорчен.
К тому же Андрей Генов при покупке забыл взять чек, а когда продавец позвонила хозяйке магазина, та ответила, что он "свободен", так как узнала, что чека при нем не было.
Если верить словам Генова, то чудовищем в этой ситуации оказалась владелица бизнеса. Она отказалась менять товар, перестала выходить на связь и распространила видео с камер наблюдения по соцсетям, где Генов предстает не в самом лучшем свете. В итоге, бизнесмену ничего не оставалось как поехать в ателье и прошить медведя за свои деньги.
Полное видео инцидента:
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2 часть:
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Тем временем активисты обратились в прокуратуру, чтобы там оценили ненадлежащее поведение Генова и лишили крупного предпринимателя статуса главы общественного совета при УМВД.
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Действовал бы в рамках правового поля, наказал бы продавцов и владелицу или минимум, создал бы проблем с ответами на заявление. А так, и цели не добился и проблем себе нажил. Глупо это.
Штопаный.
Теперь гоняет других бомжей и требует с них процент на "грев зоны".