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В Старом Осколе глава совета при МВД устроил в магазине истерику

В Старом Осколе глава совета при МВД устроил в магазине истерику (3 фото + 3 видео)

Автор:
26 февраля 2021 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   магазин   покупка   скандал   старый оскол   чиновник   
1315
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Из-за бракованного плюшевого медведя, которого он приобрел за 16 тысяч рублей. История очень неоднозначная, и в ней хороши обе стороны конфликта.

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Метки: видео   магазин   покупка   скандал   старый оскол   чиновник   
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13  комментариев
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517
Колючий Час назад
Что за совет? Это так бизнесмены себе крышу покупают?
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70
Племянник Путина 36 минут назад
мужик и сам похоже подшитый, вот и на нервах...
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5k
mr.Poher Час назад
Чувак безголовый, законов не знает. Отсутствие чека не является причиной отказа в замене или возврате товара ненадлежащего качества.
Действовал бы в рамках правового поля, наказал бы продавцов и владелицу или минимум, создал бы проблем с ответами на заявление. А так, и цели не добился и проблем себе нажил. Глупо это.
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417
Иван mr.Poher 21 минуту назад
Не является, если сможешь доказать что именно в этом месте брал и в это время
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Презерватив....
Штопаный.
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769
Довер Иванович 2 часа назад
Чмырь.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Господи... Сколько-же дармоедов! При каждой конторе - общественный совет!
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19k
Альберт aalexey3 Час назад
У нас бомж, бывший сиделец, объявил себя смотрящим по помойке.
Теперь гоняет других бомжей и требует с них процент на "грев зоны".
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1k
zenon 2 часа назад
Не дай бог из Ивана пана.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
оба хороши....
Ссылка coub.com
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301
arioh1 Vital Idol Час назад
В смысле оба? продавщица ведет себя максимально адекватно
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967
XXX 2 часа назад
Полицай разбушевался?
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2k
americos 2 часа назад
Не мужик, а какая-то истеричка.
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