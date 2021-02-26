В Старом Осколе глава совета при МВД устроил в магазине истерику

Журналисты связались с Андреем Геновым и он прокомментировал ситуацию со своей стороны. Он признал, что был неправ, сорвавшись на сотруднице магазина и, "готов перед ней извиниться и понести ответственность".





По его словам, крайнюю эмоциональность он проявил из-за того, что совсем недавно скончалась его жена и мама ребенка, которая обещала подарить дочери этого медведя на день рождения. Генов был очень раздосадован, когда привез игрушку на праздник девочке, а она заметила, что на спине медведя разошелся шов. Как уверяет мужчина, праздник дочери, которая сильно переживала утрату, был испорчен.





К тому же Андрей Генов при покупке забыл взять чек, а когда продавец позвонила хозяйке магазина, та ответила, что он "свободен", так как узнала, что чека при нем не было.



Если верить словам Генова, то чудовищем в этой ситуации оказалась владелица бизнеса. Она отказалась менять товар, перестала выходить на связь и распространила видео с камер наблюдения по соцсетям, где Генов предстает не в самом лучшем свете. В итоге, бизнесмену ничего не оставалось как поехать в ателье и прошить медведя за свои деньги.