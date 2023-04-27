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«А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора полиции и пообещал отправить его на передовую

«А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора полиции и пообещал отправить его на передовую

Автор:
27 апреля 2023 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   владимир уйба   глава   губернатор   инспектор дпс   парковка   передовая   руспублика коми   скандал   совещание   
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Глава республики добавил: «Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами».

Вчера активно обсуждали видео с главой республики Коми. Если вкратце: его машина была неправильно припаркована и об этом сообщил в полицию местный житель. Когда приехал инспектор, на него накинулся губернатор, Владимир Уйба, и прочитал лекцию о служебных обязанностях полицейского.

Еще раз говорю — глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Вы должны встать вот сюда с проблесковыми (маячками) и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики. Гаранта конституции! Вот теперь встаньте и стойте, — сказал Уйба.

А вот и продолжение этой беседы:

В середине мая поеду на передовую, если что, поедете со мной. Слышите меня? Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами. Вот вы подъехали, видите, глава стоит, вы выходите и с автоматом ходите. А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?, - интересовался губернатор.

Как сообщают, несмотря на жёсткий разговор с чиновником и обещанную будущую «кару», инспектор продолжает спокойно нести службу.

Ну а источник из предыдущей администрации по управлению Коми заявил:

Когда первому лицу необходимо оставить служебный транспорт в том месте, где его парковать не положено, достаточно заранее уведомить органы внутренних дел, чтобы получить согласование. Сам руководитель региона не уполномочен оцеплять территорию под стоянку. Это полномочия госавтоинспекции при наличии соответствующего поручения её руководства.

Источник:

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Метки: видео   владимир уйба   глава   губернатор   инспектор дпс   парковка   передовая   руспублика коми   скандал   совещание   
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26  комментариев
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8k
SuperTroll Час назад
На бочку с порохом его посадить, пущай оцепляет
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31
synco 4 минуты назад
Да уж... Верно говорят, что иногда старость приходит в одиночестве, без мудрости
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3k
OLDer 8 минут назад
Быдло...
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12k
..: Атеист :.. 11 минут назад
А сам че не на передовой?
Лук, стрелы и пускай мочит нациков или неа?)) Уволить ! и никогда не разрешать занимать должности на гос.службе! даже детям. фу.
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4k
Трям 17 минут назад
.хуем по губам ему водил!
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577
Александр 41 минуту назад
Это всё ,что надо знать по власть в стране...
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138
Серж 41 минуту назад
Как чиновник так дрянь.
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12k
harlamov 44 минуты назад
"В середине мая поеду на передовую..."

Как Рогозин? В ресторане сидеть?
Потратить миллионы на икру, лобстеров, коньяки и пару тысяч человек напрячь охранять эти быдло-посиделки, а все чтоб отчитаться перед Путиным, что я такой опетушительный парень, на колчаковских фронтах в жопу ранен... Тьфу, дерьма кусок.
Надо запретить этим быдло випам ездить на фронт пиариться и отвлекать людей от дела.
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57k
Опиум для народа 49 минут назад
Подходящая ему фамилия. У"ба и есть...
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5k
Max 55 минут назад
Второй пост за два дня... Похоже, сливают губера.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 55 минут назад
На кол , питора , парррррдон , гендерно продвинутого . ..
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28k
Levyathan 55 минут назад
А я вот думаю, откуда мне его фамилия знакома-погуглил.
Если коротко-Ставленник Мишустина, замешен в нескольких скандалах и одном незавершенном уголовном деле. Ущерб-больше полумилиарда рублей.
Еще Владимир Уйба несколько лет не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях, которые принадлежали его супруге Галине Казаковой. Среди них 7 земельных участков, жилой дом, хозяйственное строение и газопровод. Общая площадь объектов почти 75 тысяч кв. метров. Тут важно отметить, ни в одной декларации Владимира Уйбы никогда не было указано данное имущест

Вот тут подробнее про этого ублюдка.
https://moment-istini.com/news/temnaya-storona-gubernatora-vladimira-uyby.htmlhttps://moment-istini.com/news/temnaya-storona-gubernatora-vladimira-uyby.html
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27k
Serg2001 59 минут назад
А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?, - интересовался губернатор...
- Ну, тогда надо ставить вопрос, как явно неадекватный человек может занимать пост губернатора, - ответит ему любой здравомыслящий человек.
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81k
7guest Час назад
Что-то не видать комментариев от нескольких ярых защитников чиновников.
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15k
куджо Час назад
В столовой бане и перед законом я так полагаю все равны? [мат]вший тип, кары бы ему...
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15k
Совранский Час назад
"Гаранта конституции!" (с) - ты хоть и Володя, но не перебарщивай))) гарант ёпть!
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1k
StoneWolf Час назад
Наверное ещё и единорос определённо)))))) Сохраню видео, покажу родителям, а то насмотрятся соловьёвых))))))))
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74k
Максим Час назад
и почему мне кажется что это уже бывший глава.
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7k
Pravednik84 Час назад
«Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами»
Ну может быть помочь человеку? Подскажите ему где принимают добровольцев, какие нужны документы... Вот пусть "ТАМ" и посмотрит на "бойцов с автоматами".
Впрочем, нужны ли ТАМ такие? Если что, не расценивайте моё предложение как вредительство.
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12k
Shtoppi Час назад
этого главу нужно реально в зону СВО, на линию соприкосновения, отправить. чтобы там побегал, а не языком своим длинным, поганым молотил попусту. гарант конституции херов. у него конституция наверняка под ножкой стола лежит, чтобы не качался. оч. полезная для чинуш книжка, когда им надо.
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August

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