«А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора полиции и пообещал отправить его на передовую

Глава республики добавил: «Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами».
Вчера активно обсуждали видео с главой республики Коми. Если вкратце: его машина была неправильно припаркована и об этом сообщил в полицию местный житель. Когда приехал инспектор, на него накинулся губернатор, Владимир Уйба, и прочитал лекцию о служебных обязанностях полицейского.
Еще раз говорю — глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Вы должны встать вот сюда с проблесковыми (маячками) и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики. Гаранта конституции! Вот теперь встаньте и стойте, — сказал Уйба.
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А вот и продолжение этой беседы:
В середине мая поеду на передовую, если что, поедете со мной. Слышите меня? Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами. Вот вы подъехали, видите, глава стоит, вы выходите и с автоматом ходите. А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?, - интересовался губернатор.
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Как сообщают, несмотря на жёсткий разговор с чиновником и обещанную будущую «кару», инспектор продолжает спокойно нести службу.
Ну а источник из предыдущей администрации по управлению Коми заявил:
Когда первому лицу необходимо оставить служебный транспорт в том месте, где его парковать не положено, достаточно заранее уведомить органы внутренних дел, чтобы получить согласование. Сам руководитель региона не уполномочен оцеплять территорию под стоянку. Это полномочия госавтоинспекции при наличии соответствующего поручения её руководства.
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Лук, стрелы и пускай мочит нациков или неа?)) Уволить ! и никогда не разрешать занимать должности на гос.службе! даже детям. фу.
Как Рогозин? В ресторане сидеть?
Потратить миллионы на икру, лобстеров, коньяки и пару тысяч человек напрячь охранять эти быдло-посиделки, а все чтоб отчитаться перед Путиным, что я такой опетушительный парень, на колчаковских фронтах в жопу ранен... Тьфу, дерьма кусок.
Надо запретить этим быдло випам ездить на фронт пиариться и отвлекать людей от дела.
Если коротко-Ставленник Мишустина, замешен в нескольких скандалах и одном незавершенном уголовном деле. Ущерб-больше полумилиарда рублей.
Еще Владимир Уйба несколько лет не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях, которые принадлежали его супруге Галине Казаковой. Среди них 7 земельных участков, жилой дом, хозяйственное строение и газопровод. Общая площадь объектов почти 75 тысяч кв. метров. Тут важно отметить, ни в одной декларации Владимира Уйбы никогда не было указано данное имущест
Вот тут подробнее про этого ублюдка.
https://moment-istini.com/news/temnaya-storona-gubernatora-vladimira-uyby.htmlhttps://moment-istini.com/news/temnaya-storona-gubernatora-vladimira-uyby.html
- Ну, тогда надо ставить вопрос, как явно неадекватный человек может занимать пост губернатора, - ответит ему любой здравомыслящий человек.
Ну может быть помочь человеку? Подскажите ему где принимают добровольцев, какие нужны документы... Вот пусть "ТАМ" и посмотрит на "бойцов с автоматами".
Впрочем, нужны ли ТАМ такие? Если что, не расценивайте моё предложение как вредительство.