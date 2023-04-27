«А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?»: губернатор Коми набросился на инспектора полиции и пообещал отправить его на передовую

А вот и продолжение этой беседы:

В середине мая поеду на передовую, если что, поедете со мной. Слышите меня? Там я посмотрю на вас, какие вы бойцы, с автоматами. Вот вы подъехали, видите, глава стоит, вы выходите и с автоматом ходите. А если я сейчас расценю, что это нападение на главу?, - интересовался губернатор.