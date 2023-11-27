Родители устроили скандал, узнав, что на экскурсии их детям показали поедание цыплёнка соколом

"Дело в том, что хищные птицы зёрнышками, хлебом и печеньками не питаются. Они питаются только мясом. У них рацион трёхкомпонентный: должно быть сырое мясо, кости и перья или шерсть – они чистят желудок. Если хищную птицу кормить чистым мясом, она через несколько месяцев просто погибнет, потому что желудок не очищается. Поэтому мы берём корм, который ближе к натуральному. Это цыплята, которые погибли на птицефабрике, и мёртвые курицы, но с перьями, а не как в магазине продаются.

Когда экскурсия приезжает, мы всех предупреждаем, что не пугайтесь – орёл ест курицу, а курица с перьями. Это нормально всеми воспринимается, никто не отказывается", — рассказал герой видеоролика, экскурсовод Руслан Салимов.