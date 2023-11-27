Родители устроили скандал, узнав, что на экскурсии их детям показали поедание цыплёнка соколом

Детям всё понравилось, но после негативной реакции, в питомнике отказались проводить подобные шоу.
В екатеринбургском питомнике диких птиц "Холзан" орнитолог показал пятиклассникам из 159-го лицея кормление сокола, после чего начался сущий кошмар. Несколько матерей увидели запись и закатили скандал. Они пожаловались руководству питомника и заявили, что подобные зрелища воспитывают в детях жестокость.
"Одиннадцатилетним детям демонстрируют убийство живого цыплёнка, а один из жестоких школьников отвратно комментирует этот ужас. Родители и сопровождающие восторгаются поездкой. Не надо потом спрашивать, откуда в некоторых детях жестокость, — сказала мама одного из учеников", — написала одна из разгневанных матерей.
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В питомнике рассказали, что поедание цыплёнка — это обязательный этап соколиной охоты, которая всегда входила в программу экскурсии. Обычно хищная птица расправляется с цыплёнком в стороне от детей, но на этот раз орнитолог решил показать процесс крупным планом. В "Холзане" добавили, что поедание хищником другого существа — это естественный процесс, к тому же родители ошибаются, что цыплёнок был живым, их привозят с птицефермы уже мёртвыми.
"Вообще, это естественно выглядит, в этом нет какой-то затравленности или жестокости. Дети на это реагируют совершенно нормально. Мы в первый раз сталкиваемся с такой реакцией родителей. Хищные птицы — это хищные птицы, их нельзя кормить ничем другим. Цыпленок, которого держит в руках орнитолог, неживой, их привозят к нам уже умерщвленными", — сообщили в питомнике.
"Дело в том, что хищные птицы зёрнышками, хлебом и печеньками не питаются. Они питаются только мясом. У них рацион трёхкомпонентный: должно быть сырое мясо, кости и перья или шерсть – они чистят желудок. Если хищную птицу кормить чистым мясом, она через несколько месяцев просто погибнет, потому что желудок не очищается. Поэтому мы берём корм, который ближе к натуральному. Это цыплята, которые погибли на птицефабрике, и мёртвые курицы, но с перьями, а не как в магазине продаются.
Когда экскурсия приезжает, мы всех предупреждаем, что не пугайтесь – орёл ест курицу, а курица с перьями. Это нормально всеми воспринимается, никто не отказывается", — рассказал герой видеоролика, экскурсовод Руслан Салимов.
Тем не менее после негативной реакции в "Холзане" пообещали побеседовать с экскурсоводами-орнитологами, чтобы они больше не показывали детям процесс кормления хищных птиц.
Издание Е1 пишет, что с редакцией связались родители других школьников, участвовавших в экскурсии, и они уверяют, что детям всё понравилось и поедание соколом цыплёнка их не напугало.
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Хотя...вон в Дании жирафа убили и разделали на глазах у детей... Цыпленка даже рассматривать "смешно"...мда...
Надо приучать детей к реальности, а не растить неженок.
Правда там цыплята уже были неживые.