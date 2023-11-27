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Родители устроили скандал, узнав, что на экскурсии их детям показали поедание цыплёнка соколом

Родители устроили скандал, узнав, что на экскурсии их детям показали поедание цыплёнка соколом

Автор:
27 ноября 2023 17:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дети   екатеринбург   питомник   скандал   сокол   цыплёнок   
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Детям всё понравилось, но после негативной реакции, в питомнике отказались проводить подобные шоу.

В екатеринбургском питомнике диких птиц "Холзан" орнитолог показал пятиклассникам из 159-го лицея кормление сокола, после чего начался сущий кошмар. Несколько матерей увидели запись и закатили скандал. Они пожаловались руководству питомника и заявили, что подобные зрелища воспитывают в детях жестокость.


"Одиннадцатилетним детям демонстрируют убийство живого цыплёнка, а один из жестоких школьников отвратно комментирует этот ужас. Родители и сопровождающие восторгаются поездкой. Не надо потом спрашивать, откуда в некоторых детях жестокость, — сказала мама одного из учеников", — написала одна из разгневанных матерей.

В питомнике рассказали, что поедание цыплёнка — это обязательный этап соколиной охоты, которая всегда входила в программу экскурсии. Обычно хищная птица расправляется с цыплёнком в стороне от детей, но на этот раз орнитолог решил показать процесс крупным планом. В "Холзане" добавили, что поедание хищником другого существа — это естественный процесс, к тому же родители ошибаются, что цыплёнок был живым, их привозят с птицефермы уже мёртвыми.



"Вообще, это естественно выглядит, в этом нет какой-то затравленности или жестокости. Дети на это реагируют совершенно нормально. Мы в первый раз сталкиваемся с такой реакцией родителей. Хищные птицы — это хищные птицы, их нельзя кормить ничем другим. Цыпленок, которого держит в руках орнитолог, неживой, их привозят к нам уже умерщвленными", — сообщили в питомнике.

"Дело в том, что хищные птицы зёрнышками, хлебом и печеньками не питаются. Они питаются только мясом. У них рацион трёхкомпонентный: должно быть сырое мясо, кости и перья или шерсть – они чистят желудок. Если хищную птицу кормить чистым мясом, она через несколько месяцев просто погибнет, потому что желудок не очищается. Поэтому мы берём корм, который ближе к натуральному. Это цыплята, которые погибли на птицефабрике, и мёртвые курицы, но с перьями, а не как в магазине продаются.


Когда экскурсия приезжает, мы всех предупреждаем, что не пугайтесь – орёл ест курицу, а курица с перьями. Это нормально всеми воспринимается, никто не отказывается", — рассказал герой видеоролика, экскурсовод Руслан Салимов.


Тем не менее после негативной реакции в "Холзане" пообещали побеседовать с экскурсоводами-орнитологами, чтобы они больше не показывали детям процесс кормления хищных птиц.


Издание Е1 пишет, что с редакцией связались родители других школьников, участвовавших в экскурсии, и они уверяют, что детям всё понравилось и поедание соколом цыплёнка их не напугало.

Источник:

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Метки: Видео   дети   екатеринбург   питомник   скандал   сокол   цыплёнок   
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5k
Димка Смола/67 53 минуты назад
Вот на кой куй это показывать детям? Они и так одну дичь смотрят в инете а тут, плять тут жертвоприношение..... Я понимаю что это естественный процесс... ну давайте собака кота разорвет на глазах у детей... нормальный процесс "выделения желтка" у полуживого цыпленка.......вот честно скажу я бы ему въепал бы этому оленю!
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1k
Kra 3 минуты назад
а почему нельзя было кусок мяса скормить соколу или неопознаваемую часть цыпленка?
Хотя...вон в Дании жирафа убили и разделали на глазах у детей... Цыпленка даже рассматривать "смешно"...мда...
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11k
Алексей 8 минут назад
А от этого наверное совсем с ума сойдут,вот он бегал хрю,хрю ты чесал его за ухом, а потом бац и в таком виде...а кушать то надо
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52k
Андрей 9 минут назад
То есть маме школьника не нравится когда её дитя видит как ципленка поедает сокол. А когда её дитятко видит как циплёнка табака поедает папаша дитяти почему мама не закатывает скандал?
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2k
Выхухоль (Нагайна) 11 минут назад
А деревенских родителей вообще всех поголовно посадить надо. А детей сдать психологам - ведь в деревне иногда курам головы рубят, или поросят закалывают, и никто не заботится о том, видят это дети, или нет.
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1k
wantwant 23 минуты назад
Жизнь была и будет. И не надо прятать детей от нее, а то понавоспитывали зоошиз всяких!
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Ну вот недавно был свидетелем как наша местная птичка по типу сокола схватила клевавшего зерно воробья и утащила.Да, жалко воробушка, но это природа. Так что, теперь запретить хищникам охотиться в присутствии детей?)
Надо приучать детей к реальности, а не растить неженок.
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3k
Saplus Полчаса назад
В океанариуме котикам и тюленям вообще живую рыбу бросают. Рыба кричит - а он её ест!
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463
Александр Поляков Saplus Полчаса назад
Да я чуть не оглох тогда
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9k
sedoisever 44 минуты назад
Детям нужно прививать любовь к животным. И сострадание – тоже. Но не растить из них неадекватных зоошиз. Никто и никогда не жаловался на жестокость передачи "В мире животных". Или на то, что кот ловит мышей.
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5k
satra 45 минут назад
В прошлом году класс ходил на экскурсию в центр Константина Соколова. 7 класс. Было что-то подобное. Проблем не было.
Правда там цыплята уже были неживые.
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2k
Pinhead 58 минут назад
А типа в яйце он дохлый, можно его жарить и это норм?
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