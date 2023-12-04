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Самое напряженное видео дня: у экстремала не раскрылся парашют

Самое напряженное видео дня: у экстремала не раскрылся парашют

Автор:
04 декабря 2023 11:29
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   высота   напряжение   парашют   экстремал   экстрим   
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Экстремал прыгнул со скалы и в процессе у него не раскрылся парашют. Ситуация была настолько скверной, что парень даже смирился со своей смертью. Но случилось самое настоящее чудо.

Теперь он может отмечать второй день рождения. Правда, любитель адреналина потратил пожизненный запас удачи. Пожалуй, лучше ему сменить хобби на что-нибудь более безопасное. Садоводство, например.

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Метки: Видео   Жизнь   высота   напряжение   парашют   экстремал   экстрим   
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6  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
экстремалы сами хотят выработки адреналина , на видео из поста у него теперь много адреналина в штанах.
вот чувак тоже вырабатывает адреналин.

Ссылка coub.com
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16k
Kostick 4 минуты назад
как это не раскрылся? ну перехлёст, бывает. для таких прыжков запаску не берут, ибо не успеют воспользоваться. а таки повезло балбесу. не будь там сугроба, расплескал бы тушку о каменья.
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4k
Glory to Urine! 16 минут назад
Не экстремал, а долбоящер. Если чел суёт голову в пасть крокодилу, он экстремал или долбошлёп? А потом его родня будет в соцсетях плакать и клянчить деньги на протез или гроб.
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6k
livaneth 19 минут назад
Адреналиновая наркомания - это такая же наркомания, как любая другая. Точно так же адреналиновые наркоманы не считают себя больными и верят, что в любой момент могут завязать. Ну и кончается так же.
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5k
Lexx Полчаса назад
А сломал бы себе позвоночник, лежал бы всю оставшуюся жизнь изучая потолок и срал под себя. Вот это был бы адреналин! Это же какой геройский поступок, рисковать своей беспонтовой трижды никому не нужной жизнью, ради собственных понтов. Прям как ребёнка из пожара вытащить.
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62k
pynh 43 минуты назад
Напряженное для кого? Для прыгуна? Дак сам прыгал, никто не заставлял. Для зрителя? Интереснее если бы в лепешку. Такое себе напряжение.
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