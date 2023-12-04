Самое напряженное видео дня: у экстремала не раскрылся парашют

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Экстремал прыгнул со скалы и в процессе у него не раскрылся парашют. Ситуация была настолько скверной, что парень даже смирился со своей смертью. Но случилось самое настоящее чудо.
Теперь он может отмечать второй день рождения. Правда, любитель адреналина потратил пожизненный запас удачи. Пожалуй, лучше ему сменить хобби на что-нибудь более безопасное. Садоводство, например.
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вот чувак тоже вырабатывает адреналин.