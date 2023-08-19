Полет нормальный: мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

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Опытный альпинист пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до её открытия. Мужчину заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.
Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". Возбуждено уголовное дело.
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