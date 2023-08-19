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Полет нормальный: мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

Полет нормальный: мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

Автор:
19 августа 2023 10:23
Метки: Видео   Париж   Эйфелевая башня   высота   парашют   полет   прыжок   экстрим   
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Опытный альпинист пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до её открытия. Мужчину заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.

Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Видео   Париж   Эйфелевая башня   высота   парашют   полет   прыжок   экстрим   
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1  комментарий
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Lexx 2 часа назад
Зашибись у них охрана. А если бы у него не парашют был, а взрывчатка или радиомаяк для наведения.
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