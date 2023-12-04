Драматичная погоня собак за зайцем

Тревожные моменты из жизни зайца были запечатлены владельцем собак с помощью управляемого дрона.
Неутомимые четвероногие охотники на протяжении более трёх минут преследовали зайца. Он продемонстрировал настоящую жажду к жизни и в конечном итоге ускользнул от упрямых преследователей. Примечательно, что путь погоне преградили парнокопытные обитательницы пастбища, но участники забега пробежали мимо бурёнок и устремились в сторону густых зарослей, где, со слов автора видео, погоня была прекращена, так как жертва скрылась от четвероногих преследователей.
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Заяц их сделал.
Жалко что заяц их не порвал.
А вообще надо запретить охоту на зверей.
Единственный способ охоты охотников должен быть на других охотников (кто кого)
когда гончая гонит добычу она ничего вокруг не видит все внимание только на цель , пес был молодой и неопытный вот и итог.