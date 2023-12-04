FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15339 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Драматичная погоня собак за зайцем

Драматичная погоня собак за зайцем

Автор:
04 декабря 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Погоня   Пёс   в мире   животные   собака   
2124
1
1

Тревожные моменты из жизни зайца были запечатлены владельцем собак с помощью управляемого дрона.

Неутомимые четвероногие охотники на протяжении более трёх минут преследовали зайца. Он продемонстрировал настоящую жажду к жизни и в конечном итоге ускользнул от упрямых преследователей. Примечательно, что путь погоне преградили парнокопытные обитательницы пастбища, но участники забега пробежали мимо бурёнок и устремились в сторону густых зарослей, где, со слов автора видео, погоня была прекращена, так как жертва скрылась от четвероногих преследователей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Погоня   Пёс   в мире   животные   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Слепой Пью 2 часа назад
Заис!!! Молодец! Я за тебя болел! Хрен этим Сцобакам в зубы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Евгений Бобр 3 минуты назад
Я смотреть то устал, а они бегают, вот выносливость то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kesha 38 минут назад
а коровы то за зайца были )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 42 минуты назад
За зайца болел. Однажды , в Якутии, был в стройотряде. Нас попросили пройти (300 чел) цепью по лесу - найти грибника. и вот перед нами увидели зайца. он буквально прыг несколько раз и сидит, мы приближаемся, он от нас опять на сколько то метров. земля в якутии в лесу не как у нас, там кроме шишек ничего нет, ровного места - нет, только шишки, кочки, бугры, неровности. я побежал за зайцем, до него было 15м, бегу, 10 м, 5м, падаю, встаю он в 10м, приближаюсь, 6м, 3м, и когда уже приноровляся для броска - упал. упал в 2метрах от заца, вскочил за пару секунд. а зайца нет. кустов нет, одни бугры, лиственницы и ... зайца нет. смотрю, ищу, цепь подходит и идет дальше, зайца нет. пока я падал, он куда то заныкался. Ну вот и почти все. нашли мужика? дошли до речки шириной мера 3 в самом узком месте, пяток перепрыгнули, но остальные пошли назад. а через пару дней сразу за речкой мужика и нашли. почти целого, только голову росомаха съела. Инфаркт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 46 минут назад
Ура !
Заяц их сделал.
Жалко что заяц их не порвал.
А вообще надо запретить охоту на зверей.
Единственный способ охоты охотников должен быть на других охотников (кто кого)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий Час назад
чувак рассказывал как пытался вырастить гончую . отдал неипическое количество денег за щенка , потом отдал два раза по столько же за дрессуру . выехал на охоту , песель погнал зайца , заяц с поля зашел в лес , перед сосной заяц резко уходит в бок песель вошел в сосну . итог -песель умер мгновенно от переломов шеи , заяц убежал домой радоваться , знакомый похоронил пса и поехал домой считать убытки .
когда гончая гонит добычу она ничего вокруг не видит все внимание только на цель , пес был молодой и неопытный вот и итог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 Час назад
Как они не сдохли все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
Мме бы такую дыхалку! Зац - красавец просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon 2 часа назад
Петлял бы косой постоянно, тогда намного раньше собаки выдохлись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 2 часа назад
по заголовку думал, что догонят. дальше не читал, болел за зайца не моргая..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
БарНалей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex ASK 2 часа назад
Погоню из Snatch конечно же все вспомнили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

966920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парейдолия озабоченного человека
Парейдолия озабоченного человека
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#Юмор#Китай#Мемы#снег#Россия
#в мире#животные#СССР#США#сарказм#милота#собака#Пёс
#люди#интересно#факты#забавно#ДТП#познавательно#природа
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку Пёс защитил хозяина от грабителя Пёс защитил хозяина от грабителя Владелец питомника разнял щенков проверенным способом Владелец питомника разнял щенков проверенным способом

На что жалуетесь?

Вернуться