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Испанский мастиф: верность, спокойствие, сила

Испанский мастиф: верность, спокойствие, сила

Автор:
28 ноября 2023 07:33
Сообщество : Животные
Метки: Испания   Пёс   в мире   животные   испанский мастиф   собака   
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Испанские, или леонские мастифы — это древняя аборигенная порода собак, выведенная на склонах испанских гор для защиты домашнего скота. Предлагаю вам узнать несколько фактов об этих крупных и сильных животных с несколько своеобразной внешностью.

Когда вы думаете об Испании, что первым приходит на ум? Пылкие и страстные люди, жаркий фламенко, зрелищная коррида, море, солнце, любовь... А как насчёт собак? Испанские псы представляются вам такими же стремительными, яркими и дерзкими, как и сама страна? Тогда вы не угадали, ведь испанские мастифы — просто воплощение всей собачьей флегматичности!

Эти барбосы могут вырастать до 85 сантиметров в холке и весить под 100 килограмм — внушительные габариты! На сегодняшний день испанцы считаются одними из мощнейших представителей псовых.

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Помимо габаритов, мастифов отличает строение тела. Собаки крепкие, ширококостные и даже немного грубоватые — как будто их силуэт рубили топором из цельного куска скалы, а сверху натянули шкуру на три размера больше. Но это так и задумано: лишние складочки и жирок раньше помогали животинам в работе, а сейчас просто умиляют владельцев.

Так, стоп, что это за работа такая, где нужны складочки?! Спешу вас разочаровать, людям такое не подойдёт. Зато мастифам — запросто! Целых 2000 лет назад этих бобиков специально вывели вот в таком формате, чтобы охранять огромные стада овец от волков. В те времена складки служили натуральным бронежилетом от зубов: когда хищник кусал приотарную собаку, его клыки впивались сначала в шерсть, а потом в кожу. Прокусить до мышц и уж тем более — внутренних органов толстую и рыхлую шкуру испанцев волкам не по зубам.

Столетия селекции испанских мастифов были направлены на приучение собак интуитивно защищать овец от хищников. Работка эта хоть и сложная, но не требует постоянного вложения энергии — бобикам достаточно лениво передвигаться с отарой и бдить. «Включаются» они лишь во время реальной опасности, но тогда их уже не остановить!

Словно подтверждая флегматичность самих собак, в истории этой породы не было резких скачков популярности или падений численности. Они как будто всё время просто жили в Испании, пасли овец и служили людям. Собственно, мастифы продолжают делать это и сегодня. На просторах родины до сих пор можно встретить истинных леонских псов, что всё ещё выполняют свои прямые обязанности.

Конечно, сейчас многие заводят эту породу и просто так, в качестве компаньона. Только вот принимая решение завести испанского мастифа, нужно подумать трижды. Во-первых, это собака очень крупная, а значит, требовательная к условиям содержания. На улице в сибирские морозы они жить не смогут: шёрстка хоть и плотная, но не тёплая. А дома им может быть жарко, тесно и плохо, потому что они огромные и грузные.

Во-вторых, эти барбосы — не самая ласковая и легкообучаемая порода. Мастифы не служебники и не трюкачи, они привыкли думать своей головой. Для новичка такой характер может быть довольно сложным. Да и не каждый опытный владелец справится с тушкой под 100 кило, если ей вдруг очень захочется что-то сделать.

В-третьих, им нужно много двигаться. Животины были выведены, чтобы монотонно и постоянно тратить энергию. А сидя на диване, они склонны быстро набирать лишний вес. Опять же, выгулять такую тушу — задача не из лёгких. А уж поднять потом в ванну, помыть и высушить — тем более! Хорошо хоть ежедневный уход за ними минимальный.

Но есть у породы и неоспоримый плюс — у леонов нет букета генетических заболеваний. Это очень здоровая порода, но как и все гиганты, испанцы могут быть склонны к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

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Метки: Испания   Пёс   в мире   животные   испанский мастиф   собака   
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4  комментария
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36k
albedo 2 часа назад
Заводить мастифов для удовольствия, тем более в квартире - надо иметь "причудливый" разум у человека.
Собака останется зверем всегда.
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8k
Фон Шниппельблох 37 минут назад
забыли про вонь и слюни повсюду. Ну это если вы в квартире его завели )))
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25k
sssss3 41 минуту назад
Леонбергер для России больше подходит если в частный сектор в вольер
И характером и шубкой и изящнее.
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20k
scorpick 47 минут назад
Проблемы с глазами, проблемы с открытыми участками кожи, у знакомого сука болела раком молочных желез. Собака спокойная как удав, дети на ней верхом катались, но другие собаки буквально перед ней преклоняются и закрывают глаза лапами. Сам видел. Ессно собака не для квартиры.
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