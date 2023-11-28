Испанский мастиф: верность, спокойствие, сила

Когда вы думаете об Испании, что первым приходит на ум? Пылкие и страстные люди, жаркий фламенко, зрелищная коррида, море, солнце, любовь... А как насчёт собак? Испанские псы представляются вам такими же стремительными, яркими и дерзкими, как и сама страна? Тогда вы не угадали, ведь испанские мастифы — просто воплощение всей собачьей флегматичности!

Эти барбосы могут вырастать до 85 сантиметров в холке и весить под 100 килограмм — внушительные габариты! На сегодняшний день испанцы считаются одними из мощнейших представителей псовых.