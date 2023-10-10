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Владелец питомника разнял щенков проверенным способом

Владелец питомника разнял щенков проверенным способом

Автор:
10 октября 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   щенок   
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Камера видеонаблюдения, установленная в собачьем питомнике, запечатлела небольшую потасовку молодых псов. Питомцы не смогли поделить корм и хозяину пришлось использовать проверенный способ, чтобы разнять их.

Владелец золотистых ретриверов, используя пустую миску, попытался предотвратить конфликт, но поняв, что это бесполезно, привёл в огороженный вольер взрослого пса. Старший соплеменник быстро разогнал четвероногих драчунов по углам.

Молодому человеку в какой-то момент пришлось вмешаться, чтобы остановить взрослого пса, погнавшегося за четвероногим зачинщиком потасовки.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   щенок   
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2  комментария
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2k
Dimon 24 минуты назад
Ну типо " Ша! Под лавку!"
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20k
scorpick Час назад
Блин, я попкорном не успел запастись
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Alex Chebrikov

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