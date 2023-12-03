На Ставрополье леопард покалечил хозяина и сбежал из частного дома

7-летняя самка по кличке Мурка жила в частном доме на Ставрополье. На каких основаниях - сейчас выясняют. Согласно закону от 2021 года, держать диких животных в неволе могут только организации и ИП, открывшие питомники.

Леопард о юридических тонкостях ничего не знал, поэтому спокойно жил вместе с людьми. А потом набросился на хозяина. Как рассказал сын потерпевшего:

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Мой папа, Дмитрий, как обычно, принес еду леопарду — на этот раз были куриные горлышки. Зашел в вольер, отдал, поворачивается, и тут леопард прыгает ему на спину. До этого если он и прыгал, то ласково, а тут он вцепился, начал грызть. Поцарапал ему ухо, очень много увечий нанес. Леопард выбежал, папа забежал домой весь в крови, это было уже 2:30 ночи. Я не считаю, что мой папа в чем-то виноват… Построил вольер, а не купил вагон, как делают многие зоопарки. Вольер просторный, с деревьями. В соцсетях жалуются, что леопард у нас жил как цирковой. Но те люди, которые были у нас дома, понимали, что такие условия для леопарда, как у нас, просто райские. В этом вольере он жил пять лет, а до этого два года жил на втором этаже в одной из комнат, пока там еще не было все достроено. То есть угрозы для нас вообще никакой не было. Я мог спокойно заходить в комнату, погладить его. Он ко мне ластился. Мы знаем, как общаться с леопардом, как против него противостоять, то есть мы были уже подготовлены. Папа нас к этому готовил, если вдруг такое произойдет. Но за эти семь лет он ни разу не проявлял агрессии. Откуда она появилась сегодня, никто не знает. Но можно догадаться, что это все-таки хищник, и рано или поздно проявляется его характер.

Характер и правда проявился - полосатую кошку не могли изловить несколько часов. Потом её обнаружили полицейские, открыли огонь и лишь спугнули. Ну а ликвидировали её уже местные охотники.