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На Ставрополье леопард покалечил хозяина и сбежал из частного дома

На Ставрополье леопард покалечил хозяина и сбежал из частного дома

Автор:
03 декабря 2023 18:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   леопард   нападение   охотники   полиция   ставрополье   хозяин   
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Зверя пытались изловить полицейские и охотники.

7-летняя самка по кличке Мурка жила в частном доме на Ставрополье. На каких основаниях - сейчас выясняют. Согласно закону от 2021 года, держать диких животных в неволе могут только организации и ИП, открывшие питомники.

Леопард о юридических тонкостях ничего не знал, поэтому спокойно жил вместе с людьми. А потом набросился на хозяина. Как рассказал сын потерпевшего:

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Мой папа, Дмитрий, как обычно, принес еду леопарду — на этот раз были куриные горлышки. Зашел в вольер, отдал, поворачивается, и тут леопард прыгает ему на спину. До этого если он и прыгал, то ласково, а тут он вцепился, начал грызть. Поцарапал ему ухо, очень много увечий нанес. Леопард выбежал, папа забежал домой весь в крови, это было уже 2:30 ночи.

Я не считаю, что мой папа в чем-то виноват… Построил вольер, а не купил вагон, как делают многие зоопарки. Вольер просторный, с деревьями. В соцсетях жалуются, что леопард у нас жил как цирковой. Но те люди, которые были у нас дома, понимали, что такие условия для леопарда, как у нас, просто райские. В этом вольере он жил пять лет, а до этого два года жил на втором этаже в одной из комнат, пока там еще не было все достроено. То есть угрозы для нас вообще никакой не было. Я мог спокойно заходить в комнату, погладить его. Он ко мне ластился.

Мы знаем, как общаться с леопардом, как против него противостоять, то есть мы были уже подготовлены. Папа нас к этому готовил, если вдруг такое произойдет. Но за эти семь лет он ни разу не проявлял агрессии. Откуда она появилась сегодня, никто не знает. Но можно догадаться, что это все-таки хищник, и рано или поздно проявляется его характер.

Характер и правда проявился - полосатую кошку не могли изловить несколько часов. Потом её обнаружили полицейские, открыли огонь и лишь спугнули. Ну а ликвидировали её уже местные охотники.

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Метки: Видео   леопард   нападение   охотники   полиция   ставрополье   хозяин   
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6  комментариев
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Жалко киску.... И всё из-за людской глупости. Зная, что леопард - хищник, что этот вид возник как охотник на приматов, кем мы и являемся, поворачиваться на его территории к нему спиной, пусть он хоть трижды ручной - не очень умный поступок. Инстинкты оказались сильней.
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1k
Александр 58 минут назад
Сын конечно будет за папу, но на хрена вы зверей мучаете? Это она вам сказала что для неё это "райские условия"? Для неё в природе несколько километров мало.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 58 минут назад
Сколько раз говорить людям, что леопард или медведь в неволе может напасть на того кто его кормит, что в голове у зверя не знает никто!
Не надо строить из себя братьев Запашных!
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Играешь в дебильные игры - выигрываешь дебильные призы.

Это дикий хищник, которому нужен простор и он инстинктивно заточен на охоту. В вольере у него просто может поехать крыша, потому что для такого зверя, это всё равно что человека заставить жить в шкафу.. да, там может быть и райская кормёжка и свой туалет, но рано или поздно у субъекта в неволе скорее всего свистанёт фляга. А уж спиной к хищнику поворачиваться - редкостный дебилизм и незнание основ.
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1k
Gadova 2 часа назад
Какой в жопу вольер, размер индивидуальной территории самки леопарда от 10 кв.км!
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Сколько уже говорено писано , что диким животным не место в домах.
Так нет постоянно находятся доморощенные "укротители" и от которых потом и звери страдают и другие люди.
Наказывать за такие действия надо строго.
Сейчас закон то приняли но он не имеет обратной силы и те кто уже завел ранее- спокойно животных мучают дома взаперти
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