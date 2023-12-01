FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7234 поста • 3081 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Во Владивостоке мальчик пнул мусор в машину. Наказание последовало мгновенно

Во Владивостоке мальчик пнул мусор в машину. Наказание последовало мгновенно

Автор:
01 декабря 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Владивосток   воспитание   дети   конфликт   мужчина   мусор   пинок   
2000
1
1

Инцидент произошёл в районе улицы Красного Знамени. Ребёнок, возвращаясь домой из школы, пинал мусор и случайно попал им в Toyota Land Cruiser Prado. Водитель внедорожника мгновенно выскочил из авто и накинулся на ребёнка.


Неприятно, когда по твоей машине попадают мусором, но пытаться пнуть за это ребёнка — поступок как минимум недостойный взрослого, а как максимум наказуемый.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Владивосток   воспитание   дети   конфликт   мужчина   мусор   пинок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Михаил Гривин 2 минуты назад
1) Все такими были. Ваш покорный слуга - не исключение.
2) Надо nuздuть. Однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Анечка 3 минуты назад
Можно было просто строго сказать, в наказание. Думаю паренёк бы итак запомнил это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
966
Дмитрий 20 минут назад
Тоже была подобная ситуация. сижу в машине, жду жену с детьми с мероприятия, рядом стоит ниссан, подходит к нему мальчик лет 11 с сестрой и ждут маму, когда она машину откроет. Мальчик, по всей видимости, ждать устал и начинает по заднему крылу моей машины, кулаком постукивать, причем чем дальше, тем сильнее. Ну я окно открыл и "вежливо" сказал ему, что лучше по маминой машине так постучать, ну или по голове своей. Поэтому водителя не оправдываю, но и дебила малолетнего не стоит шибко защищать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Если внимательно посмотреть, никого он не пинал. Пацан при попытке убегать врезался в девочку и сам упал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Полчаса назад
"Как можно так любить эти куски железа ?"........Ну не надо так уж все упрощать. Кусок железа? Да, кусок железа. Но Проблема в том, что он стоит недешево. Деньги - просто бумага? Ну можно и так сказать, но чтобы их иметь -надо работать, тратить свое время, здоровье. И когда твое имущество портят, то фактически получается что ты часть своей жизни и здоровья потратил на чтобы какой-нибудь идиот, не подумав, пнул мусор, ну или камень, ну или какая-нибудь тварь ради своего удовольствия летел, нарушая все правила, разбил тебе машину. а потом - ему нечем компенсировать, а даже если и есть чем - то не хочет. Ведь он не хочет, чтобы за свои выходки приходилось самому платить частью своей жизни и здоровья, ему хочется чтобы это было за чужой счет. Понятно, что ущерб от поцарапанной детали небольшой... но это сейчас, а потом подрастет, поймет что за его косяки могут платить другие, сядет за руль и будет гонять в свое удовольствие, и за чужой счет... Так что это не любовь к куску железа, это любовь к себе и элементарное самоуважение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ramzzay Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Александр Шевченко 41 минуту назад
Ну попал случайно, ну убежал испугавшись ребёнок. Но ты то уже взрослый ум должен быть или ищется новый опыт общения с полицией ? Если так нужен, доедь и напиши заявление о порче имущества , которое не рассмотрят в связи с его незначительностью. Понятно что все на эмоциях у одних страх у других ярость, но вообще лучше действовать, без лишних эмоций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леший 43 минуты назад
всё правильно. пусть в папину машину мусор пинает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 50 минут назад
Ситуация конечно так себе. Малолетний придурок, который считает, что ему ничего по определению быть не может. Делает гадость и бегом, какой тут отвечать за свои действия. Излишне эмоциональный мужчина, считающий, что его корыто дороже любых последствий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 50 минут назад
"I'll be back!"
Компот-2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ЦСКА Час назад
Перебор! Мог бы просто рявкнуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx Час назад
Сколько в этом кринжа... Невоспитанный малолетний дурачок повстречал великовозрастного дебила. Что бы я делал в такой ситуации? Я не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Ну тут реально долба..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
А зачем этому дегенерату хлебало заблюрили?
Пусть все знаю тех, кто любит детей бить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
183
ruslan d 2 часа назад
Как можно так любить эти куски железа ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
183
ruslan d CAIIIKA1908 Полчаса назад
Так о том и речь , не стоит таких нервов ни одна царапина ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1166200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали,...
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
Набирающие популярность в сообществах
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
С добрым утром
С добрым утром
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#животные#авто аварии#Автовсячина#кино#история#Ynews#запрет
#в мире#машина#Прикол#аварии#ДТП#полиция#фильм#Китай#природа#дети
#автомобили#Юмор#интересное#факты#забавно#люди#Еда#позитив#Россия#милота
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео) В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео) Девочка убирает мусор за взрослыми Девочка убирает мусор за взрослыми Лучшая покупка бати Лучшая покупка бати Во Владивостоке молодые люди попытались украсть сигареты из супермаркета и избили охрану Во Владивостоке молодые люди попытались украсть сигареты из супермаркета и избили охрану Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку На десятилетнего ребёнка в Якутске напал отец его одноклассника — тряс его и поднимал за куртку

На что жалуетесь?

Вернуться