Во Владивостоке мальчик пнул мусор в машину. Наказание последовало мгновенно

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Инцидент произошёл в районе улицы Красного Знамени. Ребёнок, возвращаясь домой из школы, пинал мусор и случайно попал им в Toyota Land Cruiser Prado. Водитель внедорожника мгновенно выскочил из авто и накинулся на ребёнка.
Неприятно, когда по твоей машине попадают мусором, но пытаться пнуть за это ребёнка — поступок как минимум недостойный взрослого, а как максимум наказуемый.
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Метки: Видео Владивосток воспитание дети конфликт мужчина мусор пинок
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2) Надо nuздuть. Однозначно.
Компот-2.
Пусть все знаю тех, кто любит детей бить
Судя по минусам набежали соевые куколды, любящие самоутверждаться на детях.
Ну ка недоноски, минусим активнее, пересчитаю тут вас
Но тут есть один нюанс, иногда даже с виду небольшие повреждения этого "куска" выливаются в некислое такое попадание на бабки, та же рихтовка/покраска это сотка баксов минимум.
Бить малого, конечно, перебор, надо было догнать, взять за шкирку и глянуть чем и куда он попал. Если есть повреждения- разбираться уже с родителями. Но что-то мне кажется, что там даже царапины нету.
Хотя я себе дверку об ворота немного чесанул, повредил только лак и краску. Думал подожду до лета, потом отремонтирую, зиму откатал по снегу и солям- хоть бы что, так и забил- на скорость-то не влияет