"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком

3062
1
1
Пассажир электрички донёс до невоспитанного подростка то, что родители не объяснили. Мужчина доходчиво объяснил молодому человеку, что не стоит кататься на полке в электричке.
Дело бомжа Компота живет
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Радикальный способ решения проблемы
- В Москве парень избил лопатой двух прохожих
- "Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- Неожиданный финал уличной драки
Новости партнёров
- Эй, г...н, слезь на.. отсюда!
- Понял!