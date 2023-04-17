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"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком

"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком

Автор:
17 апреля 2023 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воспитание   инцидент   конфликт   люди   пассажир   электричка   
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Пассажир электрички донёс до невоспитанного подростка то, что родители не объяснили. Мужчина доходчиво объяснил молодому человеку, что не стоит кататься на полке в электричке.

Дело бомжа Компота живет

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   воспитание   инцидент   конфликт   люди   пассажир   электричка   
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19  комментариев
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4k
Александр 2 часа назад
Всё по делу! Обезьяна, пересмотревшая тик тока! Дегенерат... Прямо каждое слово в точку!
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1k
LisA 2 минуты назад
аплодисменты!
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12k
Shtoppi 15 минут назад
по ходу мальчик под чем-то был или дебил обыкновенный.
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12k
Вероника 19 минут назад
Грубо. Но очень доходчиво!
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4k
Григорий Полчаса назад
пара молодых самокатчиков ехала и развлекалась в электричке, а тут "старовер"
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11k
Dmitry Полчаса назад
Дегенерат. Все по делу (и сказал и сделал).
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7k
Николай 37 минут назад
Знайте школота у Компота есть последователи...по этому лучше соображайте головой, а не задницей...
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13k
Artem 41 минуту назад
"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подросткомПосмотреть
"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком
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Комментарий удален. Причина: флуд
−17
61k
Андрей 54 минуты назад
- Да я уе..бу любого!
- Эй, г...н, слезь на.. отсюда!
- Понял!
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312
Вася Васильев Час назад
Хорошо но слишком нежно..
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6k
salim777 Час назад
Cын Компота по ходу.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−17
194
Evil калчак 59 минут назад
Сыбался вужасе отсюда, дебила кусок!
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Всё по делу таких дегенератов надо ногами пистить.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Горожанин 2 часа назад
По делу. Парнишка не ребенок. А мужик не струхнул против уже повзрослевшего дегенерата, который, к тому же, с друзьями был. Не покалечил, не избил, а именно пресек нарушение и наказал как следует. Заслуживают уважения такие воспитательные меры.
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13k
котегRUS 2 часа назад
почаще этих уродов надо ставить на место..
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Все правильно мужик сказал.
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